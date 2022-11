Paz Padilla, sense pietat contra els companys de ‘Sálvame’

La vida professional de Paz Padilla ha fet un gir de 180° aquest any. Va començar el 2022 com a una de les presentadores estrella de Telecinco, fins al punt de ser ella l’escollida per donar la benvinguda a l’any amb les Campanades. Poc després va protagonitzar una esbroncada amb Belén Esteban que suposaria el principi del seu final a Sálvame, que la va acabar acomiadament de manera improcedent. Després arribaria el judici, en el que va triomfar la presentadora. I ara, que l’acaben de readmetre, encara no li han trobat lloc.

Mentre se solucionava el seu problema legal, s’ha centrat en continuar promocionant el llibre i l’obra de teatre en la que se sincera sobre la mort del seu marit. És per això que ha concedit una entrevista a El Mundo en la que parla de l’èxit del seu espectacle i, a més a més, torna a donar detalls de la seva marxa del programa del cor. El que ha sorprès és la sinceritat de les seves paraules: “Encara tinc contracte a Telecinco, així que ara s’estan buscant opcions”.

“La meva manera de pensar i de viure la vida era molt diferent a la dels meus companys, per la qual cosa pensava que podria aportar alguna cosa diferent al programa… com més amor, per exemple. Jo sempre parlava d’amor i ells es burlaven de mi. Jo creia de debò que l’amor ajudaria, però al final va deixar d’ajudar. No és fàcil quan el teu discurs i el teu camí és l’harmonia, la pau, la bondat i després veus que allà alguna cosa no quadrava ni encaixava. Pensava que havia d’estar a Sálvame i que algú potser m’escoltava…”, reflexiona.

Paz Padilla no es talla a l’hora d’acusar la seva estada en el programa com a una etapa que l’ha frenat a nivell personal. Ella sabia que era qüestió de temps que acabés la seva estada en el programa, el que acaba de reconèixer per primera vegada.

Sobre el seu llibre insisteix en què no és d’autoajuda: “Simplement relato la meva experiència, el procés pel que he passat. Si li serveix a algú, genial. Jo no soc coach ni psicòloga, només soc una persona que ha passat per un desert i que ha trobat respostes que ara vull compartir amb els altres. El 2020 va ser un any horrible per a mi perquè va morir la meva mare, després el meu marit, quinze dies després, la meva sogra, i un mes després el meu sogre. Necessitava entendre què passava, com podria sobreviure. Necessita ajuda”.