Paz Padilla revela que van estar a punt de detenir-la “per etarra”

Paz Padilla ha tret a la llum un episodi desconegut de la seva vida que ha deixat tothom amb la boca oberta. La presentadora i actriu ha recordat un incident que va patir en un viatge de tren que mai no oblidarà: “El pitjor que jo he passat ha estat que em detinguessin per etarra. Jo estava en un tren de camí als carnavals de Cadis amb el meu mànager i dos amics. El tren va parar tot just abans d’arribar a Sevilla i vam veure militars molt armats“.

Fins aquí, tot més o menys bé. El problema? Que va deixar anar en veu alta un acudit que va derivar en una situació molt tensa: “Jo vaig dir, tot fent broma, que allà hi hauria trets”. I, de sobte, els militars van entrar al seu vagó, van aturar-se davant seu i la van apuntar amb la metralleta: “Allà vaig deixar de fer bromes perquè la situació era seriosa“.

Els agents li van demanar la documentació i, en adonar-se de qui era, van canviar d’actitud: “Em cago en tot… Que és Paz Padilla! Estem cagats tot el dia perquè ens havien dit que venien quatre etarres en aquest tren i resulta que ets Paz Padilla”.

Els militars van marxar del tren i, després d’aquells minuts d’angoixa, l’actriu i els seus acompanyants van decidir anar cap al bar del tren i emborratxa-se: “Només us diré que el primer que vaig fer quan vaig arribar a Cadis va ser anar cap al llit. Ni tan sols em vaig disfressar”.

Tot això ho ha explicat en el programa de Joaquín, el conegut futbolista que ara es guanya la vida també com a presentador d’un programa propi al que ha convidat cares molt conegudes.