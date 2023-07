Pipi Estrada torna a ser protagonista d’un vídeo viral a Twitter. El periodista esportiu ha concedit una entrevista a The Objective en la qual ha acabat deixant anar un parell de frases surrealistes que han fet que carreguin contra ell. Estava comentant l’actualitat esportiva quan, de sobte, optava per donar la seva opinió sobre els insults racistes que ha rebut Vinicius, jugador del Reial Madrid: “Evidentment, això s’ha de reprovar i no es pot insultar. Hem de viure d’una manera molt més cívica i hem de fer que l’esport també sigui més cívic perquè hi ha altres esports amb esportistes de raça negra que no reben aquests insults. Vinicius hauria de reflexionar i jutjar a aquells que l’han insultat, ha de sortir a jugar i abstreure’s del que està passant a la grada”.

“L’ésser humà és de raça negra, groga o blanca. S’han de respectar totes les races. Hem de conviure i no passa res. De fet, a mi m’agradaria ser negre. Per què? Perquè em veig massa blanc i no em queda bé la roba. En una altra vida vull ser negre perquè és més elegant. El que vull dir i mantinc és que tots hem de ser educats”, ha deixat caure en unes declaracions impactants amb una argumentació que ha deixat tothom amb la boca oberta.

Pipi Estrada (@PipiEstrada1) confiesa uno de sus secretos:



«Me gustaría ser negro. Me veo demasiado blanco y no me queda bien la ropa».



Puedes leer nuestra noticia en este enlace: https://t.co/nSBQHtd9ms pic.twitter.com/3CmN9AwYU1 — THE OBJECTIVE (@TheObjective_es) July 12, 2023

Molts li han dit que no tenia cap mena de sentit el seu raonament i s’han mofat d’ell, tot deixant-lo com si fos ximple per haver pronunciat aquestes paraules.

Pipi Estrada reconeix ser addicte al sexe

El tertulià de televisió, per una altra banda, ha reconegut que té una addicció al sexe. No és la primera vegada que parla al respecte, però poques vegades havia estat tan clar. Sense cap mena de vergonya, deixa clar que està molt orgullós de poder mantenir relacions sexuals sense prendre cap pastilla: “Pipi Estrada és addicte a l’amor i també es pot dir que és addicte al sexe… Soc addicte al sexe, millor. Estic diagnosticat, comprovat i confirmat. Ho faig per mi mateix, em funciona la molla gràcies a Déu”.

¿A qué es adicto Pipi Estrada? pic.twitter.com/eZ4IAIbbyM — Humans of Late Chiringuito (@LateChiringuito) July 12, 2023

A Twitter li han dit de tot per aquesta manera de reconèixer una malaltia que sembla que no li importa gaire tenir… Un Pipi Estrada en estat pur que continua protagonitzant titulars escandalosos.