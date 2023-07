Fúria contra Bertín Osborne per la seva reacció a l’embaràs de la xicota

Bertín Osborne ha rebut per totes bandes per culpa de la reacció lamentable que ha tingut en assabentar-se que la seva xicota s’ha quedat embarassada. El presentador serà pare als 69 anys, una notícia que assegura que no s’esperava i que “tampoc no desitjava“. Feia pocs mesos que se sabia que sortia amb la model i empresària de 37 anys menys, però ell insisteix que la seva no és una relació formal i que ara mateix estaven distanciats. En les primeres declaracions que ha concedit, es mostra resignat: “Me’n faré càrrec, però aquest no és un nen buscat ni desitjat”.

La noia, en canvi, ha dit a Así es la vida de Telecinco que no ha estat un accident i deixa clar que és mentida que hagin trencat: “Ell dirà el que vulgui, jo estic contenta i il·lusionada. Ha estat una sorpresa l’embaràs, però no un accident“. Poc després, era l’ex de Bertín qui apareixia en una entrevista en directe a Antena 3. Fabiola Martínez estava parlant del tema quan, de sobte, el mateix Bertín trucava per telèfon al programa per defensar-se: “Estic sentint ximpleries tot el dia. La meva relació amb Gabriela ha estat de diversos mesos molt bons, és una noia estupenda i no ha volgut caçar-me. Ha passat el que passa moltes vegades a moltes persones. No ha estat irresponsable, cap dels dos ho hem estat”.

“Cuidaré del nen i procuraré que ell i la mare tinguin una bona vida. Tindrem un nen o nena i la notícia serà genial, intentarem que sigui feliç”, ha dit en una intervenció en la qual clarament volia quedar millor del que havia quedat en la seva primera intervenció… però ja era tard. De fet, ha explicat com va assabentar-se de l’embaràs: “Ella va fer-se el test sola i, quan estava d’un mes i mig, vam seure a parlar i li vaig dir que ella podia decidir si tenia el nadó o no, que jo li donaria suport fes el que fes”. El pitjor? L’intent de broma final: “Aquest setembre em lligo les trompes“.

Bertín Osborne entra en directe a Y ahora Sonsoles | Antena 3

Mercedes Milá critica Bertín Osborne amb duresa i Ana Obregón diu la seva

Com era d’esperar, les crítiques cap a Bertín Osborne han estat ferotges. Una de les primeres a reaccionar era Mercedes Milá, que ha publicat un vídeo en el seu Instagram en què carrega contra ell amb duresa: “Ens coneixem des de fa molts anys, però aquesta reacció teva a l’embaràs de la noia amb qui estaves… Has tingut relacions amb ella i has anat al llit amb ella! La teva reacció en què dius que aquest nen no és desitjat és tan repugnant, tan trista i tan antiga. Sembla com el que passava abans a les dones, quan es trobaven amb què la persona amb qui tenien relacions es desentenia de les conseqüències. Ho dic sent massa excessiva, però no puc dir-te una altra cosa. A ella li envio una abraçada enorme per dir-li que no està sola”.

Mercedes Milá critica Bertín Osborne | Instagram

Aquesta paternitat de Bertín als 69 anys ha fet que molts pensessin en el cas d’Ana Obregón i la filla/neta. També ella ha volgut pronunciar-se sobre la notícia i ha enviat un dard enverinat al presentador: “Enhorabona, Bertín! Com me n’alegro, i ho saps. La teva sort és ser home, així que no et criticaran“. D’aquesta manera ha comparat les dues situacions, mentre que compartia l’opinió d’una altra dona que anava en aquesta sintonia: “No veig a ningú dient res de Bertín… Ah, d’acord, que Ana és dona i surt més rendible criticar-la. No és res en contra d’ell, només perquè compareu situacions”.

Ana Obregón reacciona a la paternitat de Bertín Osborne | Instagram

Una paternitat que ha arribat amb moltes crítiques sota el braç i que farà parlar molt durant els mesos que queden.