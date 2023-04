Bertín Osborne té nova nòvia, una model i empresària molt més jove

Bertín Osborne és avui el protagonista de les portades de les revistes del cor. Ara feia mesos que no es parlava d’ell, un silenci mediàtic que clarament no el beneficia. Si torna a ser notícia és gràcies a una informació que assegura que torna a estar enamorat. Ha passat més d’un any des que anunciés la sorprenent separació de Fabiola, la mare dels seus dos fills més petits. Doncs bé, està il·lusionat de nou i així ho ha confirmat la que s’ha convertit en la seva nova parella.

L’entrevista ¡Hola! publica una conversa amb ell del passat novembre en la qual negava tenir ganes de tornar a viure en una relació: “Ni tan sols m’ho plantejo, ara mateix no tinc necessitat ni interès. Quan estàs tan tancat i amb aquesta convicció, el més normal és que no passi”. Doncs no sabem què haurà passat, però ha deixat aquesta negativa enrere i s’ha confirmat que ha trobat l’amor. La identitat de la noia no ha trigat en sortir a la llum: es tracta de Marlises Grabriela Guillén, empresària i model ocasional que dirigeix una clínica estètica a Madrid.

Com es van conèixer Bertín Osborne i Gaby Guillén?

I com es van conèixer? La parella hauria coincidit en la gravació d’un anunci per a una marca de roba, El Capote, que els va fer una sessió de fotos conjunta. Gràcies a això podem posar-li cara i veure’ls junts, una parella d’evident diferència d’edat. No se sap quants anys té ella exactament, però sembla obvi pel seu aspecte físic que és bastant més jove que l’ex de Bertín… i el presentador ja era 18 anys més gran que ella.

Bertín Osborne tindria una relació amb aquesta model | El Capote

Així és la nova il·lusió de Bertín Osborne | Instagram

Ha estat el programa d’Antena 3 Y ahora Sonsoles qui ha pogut confirmar aquesta bomba: “Ens hem posat en contacte amb ella i ens confirma que Bertín i ella estan junts”. L’entorn del cantant assegura que tothom es refereix a ella com “l’amiga especial de Bertín“, així que sembla segur que estan passant coses entre ells. A més a més, alguns han pogut comprovar que la noia no oculta que està més que convidada a la casa de Sevilla del cantant, ja que hauria publicat fotografies en el seu Instagram de la piscina i altres habitacions de la finca.