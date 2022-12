Anne Igartiburu explica per què no vol treballar amb Bertín Osborne

Anne Igartiburu ja s’està preparant per a l’emissió de les Campanades, les que tornarà a presentar enguany a TVE. Encara no s’ha confirmat el nom del seu acompanyant, una informació que estan envoltant d’un gran misteri. El que sí que ha confirmat és el nom d’un dels companys de professió amb el que mai no voldria treballar aquella nit, ja que no es fia d’ell ni un pèl. Es refereix a Bertín Osborne, davant del qual ha deixat anar aquesta crítica sense tallar-se.

Tots dos han coincidit en el programa de Canal Sur que presenta el madrileny, que s’ha quedat amb la boca oberta en sentir aquest dard de la veterana presentadora: “No passaria un 31 de desembre amb ell per res del món”, deia fa uns mesos. I ara ha explicat per què.

En un principi, el mateix Bertín reconeixia que fer l’últim programa de l’any amb ell seria “una catàstrofe“, una afirmació amb la que ella ha deixat clar que està d’acord. “Mira, Bertín, et diré per què seria una catàstrofe. Tu i jo hem fet esdeveniments en els que apareixes davant de la càmera i presentes sense cenyir-te al guió. Amb tu mai no hi ha guió. Vas improvisant sense seguir l’esquema que es prepara abans”, ha dit ella.

Bertín Osborne, amb la boca oberta per la confessió d’Anne Igartiburu | La Sexta

Ha estat en aquest moment que Bertín ha intentat justificar-se: “És que ets tu la que no t’ho saps. Jo quan vull fer les campanades a casa, sempre ho faig a l’inrevés. Jo no entenc els sorolls i els cops que fan. No han començat i jo ja he menjat quatre trossos de raïm”, ha reconegut. I ella insistia en què mai no voldrà presentar aquest programa al seu costat: “Sempre surts còmode, demostres que tot t’és igual i el pitjor és que, a sobre, et surt tot bé! Dius mira, quarts i campanada. Bon any”.

Ana Obregón també va negar-se a treballar amb Bertín en les Campanades

Anne Igartiburu no ha estat la primera presentadora que ha criticat aquesta manera de treballar de Bertín Osborne. Ana Obregón, per la seva banda, va reconèixer públicament que no volia treballar amb ell en aquell programa perquè la posava nerviosa que improvisés tantíssim. Què opina el presentador? En va parlar en una entrevista recent al programa de Nuria Roca a La Sexta: “Mira, Ana s’aprèn el guió com si fos germànica. Veia que arribava jo i embogia en veure que jo ho convertia tot en un caos. Crec que va arribar a dir que mai més voldria tornar a treballar amb mi”.