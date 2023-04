Bertín Osborne tiene nueva novia, una modelo y empresaria mucho más joven

Bertín Osborne es hoy el protagonista de las portadas de las revistas del corazón. Ahora hacía meses que no se hablaba de él, un silencio mediático que claramente no lo beneficia. Si vuelve a ser noticia es gracias a una información que asegura que vuelve a estar enamorado. Ha pasado más de un año desde que anunciara la sorprendente separación de Fabiola, la madre de sus dos hijos más pequeños. Pues bien, está ilusionado de nuevo y así lo ha confirmado la que se ha convertido en su nueva pareja.

La entrevista ¡Hola! publica una conversación con él del pasado noviembre en la que negaba tener ganas de volver a vivir en una relación: «Ni siquiera me lo planteo, ahora mismo no tengo necesidad ni interés. Cuando estás tan cerrado y con esta convicción, lo más normal es que no pase». Pues no sabemos qué habrá pasado, pero ha dejado esta negativa atrás y se ha confirmado que ha encontrado el amor. La identidad de la chica no ha tardado al salir a la luz: se trata de Marlises Grabriela Guillén, empresaria y modelo ocasional que dirige una clínica estética en Madrid.

¿Cómo se conocieron Bertín Osborne y Gaby Guillén?

¿Y cómo se conocieron? La pareja habría coincidido en la grabación de un anuncio para una marca de ropa, El Capote, que les hizo una sesión de fotos conjunta. Gracias a esto podemos ponerle cara y verlos juntos, una pareja de evidente diferencia de edad. No se sabe cuántos años tiene ella exactamente, pero parece obvio por su aspecto físico que es bastante más joven que la ex de Bertín… y el presentador ya era 18 años más mayor que ella.

Bertín Osborne tendría una relación con esta modelo | Lo Capote

Así és la nueva ilusión de Bertín Osborne | Instagram