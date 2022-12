Bertín Osborne, sense feina a Telecinco: acomiadat i sense expectatives

Bertín Osborne s’ha quedat sense feina a Telecinco. La cadena ha decidit acomiadar-lo i cancel·lar, definitivament, el programa que hi presentava. Mi casa es la tuya no tornarà a la graella, una decisió impactant que s’emmarca en la llarga llista d’accions que tenen prevista de cara a la pròxima temporada. Volen més audiència, per la qual cosa renunciaran a formats que mantenien des de feia temps i els sacrificaran per poder incorporar-ne de nous.

Semana assegura que una de les víctimes d’aquesta renovació de Mediaset és, precisament, el presentador. El contracte s’ha extingit i no volen trobar-li un forat nou: “Actualment, Bertín Osborne no manté cap relació contractual amb Mediaset. No pertany a Mediaset Espanya. Després d’una etapa erràtica amb el programa, es troba fora de les apostes de la cadena”. El que més sorprèn és que no hagin anunciat el final d’aquesta etapa, ni la cadena ni el cantant mateix.

Bertín Osborne es queda sense feina a Mediaset | Telecinco

Per què han cancel·lat definitivament el programa de Bertín Osborne?

Les audiències del seu programa havien caigut en picat, el que es notava en què les emissions cada vegada eren més espaiades en el temps: “Fa temps que treballaven de manera intermitent. El programa s’havia convertit en un comodí per a la cadena i només treballaven quan es requeria. No tenien continuïtat com el 2017, quan gravaven 36 programes seguits”.

La revista destaca que l’acomiadament de Bertín no és tan sorprenent com pot semblar si ens fixem en el fitxatge de Joaquín per Antena 3, cadena en la que realitza un programa bastant similar al de Bertín i amb la mateixa productora, de fet.

I què farà ara Bertín Osborne? De moment no es quedarà sense res a fer, ja que actualment està presentant un programa a Canal Sur. No content amb això, ell mateix hauria assegurat que té projectes en ment… entre ells es troba picar la porta d’alguna cadena més gran? El temps dirà si el seu moment a televisió ha acabat o si aconsegueix refer-se d’aquest mal moment.