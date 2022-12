Rahola diu que no se la veu a TV3 perquè “no tenen ganes que surti”

L’escriptora i analista política Pilar Rahola ha explicat perquè últimament no surt a TV3. Sense pèls a la llengua, en una entrevista aquest dilluns a La tarda de Catalunya Ràdio, Rahola ha afirmat que “no tenen ganes que surti”. La periodista ha detallat que últimament ha notat “una pressió política molt considerable” i ha assegurat que continuar “hagués estat incòmode”, però per tal de justificar que “no s’estava censurant a ningú”, se li va oferir sortir un cop cada dues setmanes. Una oferta que ella mateixa va rebutjar perquè era el que li “semblava més lògic”. És més, Rahola ha recordat que no és la primera vegada que la veten a TV3. “La vida és llarga, ja hi tornarem, i si no, doncs no passa res”, ha dit.

Una relació “d’amor-odi”

Preguntada per què no ha volgut seguir apareixent a TV3 amb l’actual Govern, Rahola ha insistit que té “molta estima” a la televisió catalana i, tot i ser una de les “històriques” de la casa, sempre ha tingut una “relació d’amor i odi”. Ha relatat que, durant el govern de Jordi Pujol i quan ella era diputada d’ERC, el mateix president la va vetar a TV3 i va estar “molt temps sense sortir”. En aquesta entrevista, Rahola ha explicat que Pujol li va arribar a reconèixer que no volia que sortís perquè li feia “molt de mal”.

En l’entrevista, que ha servit per presentar la nova novel·la de l’escriptora, Ocell d’aire i de foc, també han parlat dels anys de Rahola com a persona pública. Sobre això, ha detallat que portar tants anys en l’àmbit públic “t’ensenya tres coses”. Primer, que “tot és relatiu, tant l’aplaudiment com la crítica”; segon, aprens a “normalitzar” i, per últim, que la vida pública “pot acabar” en qualsevol moment. Sobre la possibilitat de tornar a ser una persona anònima algun dia, Rahola ha assegurat que és una opció que “contempla amb molta normalitat” i que podria “passar qualsevol dia”. Rahola ha remarcat que no té intenció de jubilar-se mai i ha destacat que, després de tants anys a la televisió, hi ha una cosa de la qual està satisfeta i és que “sempre ha aconseguit ser molt autèntica”.