La dona de l’exbisbe de Solsona esclata contra Rahola i sor Lucia Caram

L’esposa de ‘exbisbe de Solsona Xavier Novell, la psicòloga i escriptora Sílvia Caballol, ha criticat durament la periodista Pilar Rahola i la monja Lucia Caram. Concretament, ho ha fet a través del seu compte d’Instagram, on ha publicat diversos posts amb una carta, i en el cas de Rahola, un àudio de, atenció: 20 minuts! Pel que fa a la monja, ha criticat durament que Caram qualifiqués de desequilibrat mental el ja exbisbe de Solsona, en una entrevista de RAC1 de ja fa un any. “No sé en què pensaven quan el van fer bisbe. Hem vist situacions de desequilibri mental”, deia la monja fent referència al cas de Novell.

Caballol ho considera una falta de respecte a la professió i a les persones que tenen diversos tipus de “trastorn mental”. Alhora, considera que falta un diagnòstic per titllar a algú en aquests termes i creu que no es pot parlar amb “tanta lleugeresa” d’algú amb aquests termes en concret.

Rahola va titllar Novell d’homòfob i integrista

Pel que fa a la periodista Pilar Rahola, la psicòloga i escriptora critica el fet que utilitzés els termes homòfob i integrista per definir l’exbisbe Novell. “Em vull centrar en dues acusacions que va fer, homòfob i integrista, paraules que crec que es diuen massa a la lleugera”, diu dirigint-se a Pilar Rahola, que havia dit al seu compte de YouTube que amb l’adeu de Xavier Novell com a bisbe de Solsona s’havia destapat “tot un escàndol de pràctiques homòfobes per intentar curar, treure els homosexuals de la seva voluntat de la seva llibertat sexual i portar-los al camí natural”.

L’ex-bisbe de Solsona, Xavier Novell

Ataca l’autor de l’obra teatral sobre Novell

Caballol també s’ha dirigit a Aleix Albareda, autor d’una comèdia teatral en el qual explica la figura de l’exisbe. Concretament, la dona de Novell ha atacat Albareda qualificant-lo d’oportunista per haver escrit Lo del Bisbe i s’hagi “apropiat de la comèdia teatral sobre el seu patrimoni”. Alhora, Sílvia Caballol assegura que no és cert que parlessin amb ella o amb Novell i afirma que “no em ve de gust veure escenes, com que una noia encarnant la meva persona s’agenolli lascivament entre les cames del bisbe”, el seu marit.