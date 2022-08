Vicepresidència i Cultura lideraran el hub digital a les Tres Xemeneies

El Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori i el Departament de Cultura dirigiran conjuntament el projecte estratègic del futur pol digital i audiovisual a l’àmbit de les Tres Xemeneies a Sant Adrià de Besòs. Així ho ha confirmat el Govern en un comunicat on ha celebrat l'”impuls estratègic” que tindrà aquest hub en el marc de l’aposta del Govern per consolidar Catalunya com a hub digital europeu de referència internacional.

La intenció és que aquest hub digital i audiovisual pugui transformar les Tres Xemeneies i el seu entorn en un centre referent a escala mundial en els àmbits de producció, recerca, especialització professional i serveis per als sectors audiovisual i digital. Així, el Govern vol crear un parc tecnològic i formatiu de nova generació que compti amb infraestructures i serveis avançats que estiguin vinculats local, nacional i internacionalment. El Govern ho defineix com un “projecte de país” basat en la col·laboració publicoprivada per convertir Catalunya en la referència europea de l’audiovisual.

Els dos sectors que més creixen a Catalunya

El Govern recorda que a Catalunya hi ha sectors de futur amb un fort potencial de creixement i que Barcelona ja és seu dels dos esdeveniments tecnològics vinculats amb aquest àmbit més importants del món: el MWC i l’ISE. Segons destaca l’executiu de Pere Aragonès el sector digital i audiovisual són els dos àmbits econòmics “més dinàmics i generadors i captadors de talent a Catalunya”. Segons les seves dades a Catalunya hi ha més de 19.000 empreses dedicades a l’economia digital que representen ja el 13% del PIB català.

En paral·lel, els darrers anys s’ha observat un creixement anual del 10% de professionals digitals, que ja arriben a 100.000, i un fort augment del nombre de start-ups amb seu a Catalunya fins a arribar a les 2.000 actuals. Això suposa un creixement del 75% en els darrers anys.

Transformar les Tres Xemeneies

Aquest projecte ‘Hub Digital, de l’Audiovisual i el Videojoc’ es durà a terme en el marc del pla director urbanístic del front litoral en l’àmbit de les Tres Xemeneies que està tramitant el Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori. Aquest pla vol transformar un emplaçament de gran potencial per la seva ubicació i característiques. Segons el Govern suposa no únicament completar i connectar la façana marítima de tota la regió metropolitana, sinó replantejar les Tres Xemeneies com a part del patrimoni industrial col·lectiu de Catalunya.