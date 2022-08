Puigdemont ironitza sobre els fiascos de l’exèrcit espanyol

El president a l’exili, Carles Puigdemont, ha ironitzat sobre alguns dels fiascos de l’exèrcit espanyol. Concretament, la ministra de Defensa, Margarita Robles, va anunciat que finalment l’Estat espanyol no enviaria els caces Leopart a la guerra d’Ucraïna a causa del seu mal estat. Quan es van comprovar, el ministeri va evidenciar que estaven en un estat “lamentable”.

En aquest sentit, el president a l’exili va comparar aquest cas amb les problemàtiques que també té el servei d’intel·ligència espanyol. “Les febleses de l’exèrcit espanyol revelades per la ministra de Defensa se sumen a les febleses dels serveis d’intel·ligència revelades pel president del Govern espanyol. Uns socis d’allò més fiables…”, va escriure en una piulada al seu compte de Twitter.

“Soci fiable”

Puigdemont feia referència al cas Pegasus que va comportar el cessament de la directora del Cos Nacional d’Intel·ligència (CNI), Paz Esteban. Alhora, ironitza sobre el fet que l’Estat espanyol sigui soci d’Ucraïna i li subministri armes en la seva guerra contra la Rússia de Putin, així com d’altres potències mundials com els Estats Units, Alemanya o França, que tenen els exèrcits més poderosos del món.

De fet, diversos ministres, com el de la Presidència, Félix Bolaños, o el de l’Interior, Fernando-Grande Marlaska, van ser espiats amb el programari d’espionatge d’Israel Pegasus. També va ser espiat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, juntament amb desenes de polítics independentistes, com Roger Torrent, Ernest Maragall, el president Aragonès o el mateix Puigdemont. Alhora, també ho van ser advocats i líders de la societat civil, com Andreu Van den Eynde o Gonzalo Boye.

El president a l’exili, Carles Puigdemont, durant una roda de premsa a l’Alguer / ACN

Les repercussions del desastre del servei d’intel·ligència

Aquest cas va suposar el trencament, per unes setmanes, de relacions entre l’executiu català i l’espanyol, i la reivindicació d’Esquerra Republicana per tirar endavant l’agenda de la desjudicialització a través de la taula de diàleg, tal com va explicar el president de la Generalitat, Pere Aragonès. També va suposar una reunió entre els dos caps de l’executiu, per tal de tractar la problemàtica i anunciar una taula de diàleg que s’acabaria celebrant ara farà una setmana, tot i que sense concretar fets.