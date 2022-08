Un senglar ataca una nena al mig de la platja de Cadaqués

Un senglar va atacar una nena de 10 anys i la va ferir a la cama esquerra a la platja Gran de Cadaqués (Alt Empordà) el dilluns al vespre. En aquell moment, la zona estava plena de gent. Una ambulància del SEM la va traslladar al CAP de Cadaqués poc després de les deu de la nit, però en veure les ferides incisives, que podrien haver estat causades per l’ullal de l’animal, can decidir traslladar-la a l’hospital de Figueres on se li van fer les cures definitives i passada la mitja nit se li va donar l’alta mèdica. L’alcaldessa de Cadaqués, Pia Serinyana, ha afirmat que tenen un “problema greu” amb els senglar que baixen al nucli urbà, sobretot a l’estiu quan troben menys aigua i menjar a la muntanya, i demana que no se’ls alimenti.

Un amic de la família de la nena, Benjamí Martínez, ha explicat que a quarts de deu de la nit la menor estava jugant, acompanyada de tres infants més, a un extrem de la platja Gran. Va ser aleshores quan van veure baixar un senglar que es va apropar on eren ells. Els menors es van espantar i van arrancar a córrer però el senglar va envestir la nena de 10 anys i la va ferir a la cama esquerra.

El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) va rebre l’avís poc abans de les deu de la nit. Fins al lloc s’hi va desplaçar una ambulància que va traslladar la petita en estat menys greu al CAP de la població per fer-li la primera atenció mèdica. Des d’aquí, una ambulància de suport vital bàsic la va portar a l’hospital de Figueres on, un cop fetes les cures, va rebre l’alta aquesta mateixa nit cap a tres quarts d’una de la matinada, segons fonts de Salut.

Animals acostumats a les persones

Aquesta és una situació que cada vegada es repeteix més a cadaqués, ja que els senglars s’apropen a la gent per intentar que els donin menjar, ja que algunes persones els alimenten. “Els animals s’acostumen i llavors ja no tenen por a les persones”, ha assegurat l’alcaldessa. Serinyana, ha lamentat els fets: “Hem parlat amb els familiars de la nena i estan molt preocupats perquè és una ferida important. Aquests animals tenen ullals que poden fer molt mal i és el que va passar. La nena està molt espantada, i els pares també”.