Aragonès titlla d’opaca la nova llei de secrets oficials

El president del Govern de la Generalitat, Pere Aragonès, ha considerat d’opaques i de falta de transparència la nova llei de secrets oficials. “No justificarem l’opacitat i la falta de transparència”, ha advertit Aragonès. Per tant, queda en l’aire el suport d’Esquerra Republicana a la nova llei, tot i que ha dit que l’estudiarien, ja que “abarca” molts més àmbits. De fet, ha criticat la duració de 50 anys per desclassificar un secret oficial, tal com estableix la nova llei, i ha recordat que molts d’aquests secrets d’estat estan vinculats a perseguir governs i polítics.

El Consell de Ministres del govern espanyol i que es va celebrar ahir va aprovar la nova llei dels secrets oficials que atorgarà al Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica l’autoritat per a proposar la desclassificació de documents. Actualment, aquesta competència està en mans del Ministeri de Defensa. La nova norma fixa quatre categories de protecció en la mateixa línia que marca la Unió Europea i els aliats de l’OTAN: alt secret, secret, confidencial i restringit.

Terminis de fins a 50 anys en funció de la categoria

Els terminis de desclassificació van dels 4 als 50 anys en funció de la categoria i, en alguns casos, podrien prorrogar-se més enllà, segons fonts de Moncloa. La competència per classificar-los la tindrà la Moncloa -ho podrà demanar qualsevol interessat- i en cas que es denegui es podrà recorrer al Tribunal Suprem.

El ministre de Presidència, Félix Bolaños / Europa Press

Llum verda de Robles

Aquest avantprojecte de llei ha estat revisat per la ministra Robles que va donar el seu vistiplau a les modificacions que introdueix, a pesar que li resta competències. És més, segons les fonts consultades, Robles li va traslladar al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que la nova norma li agradava.