Tensió entre Pedro Sánchez i el primer ministre d’Albània per Kosovo

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez està de ruta pels Balcans. Aquest dilluns ha estat a Albània, on s’ha reunit amb el seu primer ministre, Edi Rama. Tot i tornar a reafirmar la voluntat de ser aliats, Rama i Sánchez tenen dues visions molt diferents del conflicte amb Kosovo, una situació que ha fet incòmode la roda de premsa posterior a la trobada, on ambdós han assegurat que no estan d’acord amb com tractar la zona: “Els bons amics, com són Espanya i Albània, poden també tenir les seves diferències”, ha dit Sánchez.

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, encaixa la mà amb el president de la República de Sèrbia, Aleksandar Vucic / ACN

Albània és un dels gairebé 100 països de l’ONU que reconeix Kosovo com una república independent, tot i que la decisió fou presa de manera unilateral i sense el suport de Sèrbia. Per contra, però, Sánchez ha reiterat més d’un cop que Espanya no donarà suport a Kosovo i, per tant, no reconeix la seva independència ja que “vulnera el Dret Internacional”. La última vegada que ha explicat els seus arguments ha estat amb el primer ministre albanès, amb qui ha protagonitzat un moment de tensió: “Espanya no pot estar a favor d’aquest reconeixement de Kosovo”. “Ho diem amb tot el respecte al poble albanès i sabent que el que estic dient és evidentment alguna cosa que no comparteix el Govern d’Albània”, ha expressat Sánchez davant la mirada incòmode del primer ministre albanès.

Rama: “Conclusions extremes”

El primer ministre albanès no ha volgut respondre directament a l’opinió de Sánchez, però ha reiterat el seu suport a Kosovo i ha celebrat la seva resistència. Tot i això, sí que ha fet menció indirecta a les declaracions de Sánchez i les ha titllat de “conclusions extremes”, però també ha assegurat que “poden tenir opinions molt contràries”. Pel que fa a Sánchez, ha reiterat el seu respecte cap a Albània, però ha continuat admetent que “és evident” que Espanya i Albània “tenen una discrepància”.