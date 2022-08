La conductora d’un cotxe mor en un accident amb un camió a la C-65

Nou accident mortal a les carreteres catalanes. La conductora d’un cotxe ha mort després de col·lidir amb un camió a la C-65 al seu pas per Llagostera, al Gironès. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit l’avís s’ha rebut a les 17:16 hores, quan per causes que encara s’estan investigant el cotxe i el camió han xocat. Com a conseqüència d’aquesta topada ha mort la conductora i única ocupant del turisme. Fins allà s’hi han desplaçat dues ambulàncies, un helicòpter medicalitzat del Sistema d’Emergències Mèdiques, cinc patrulles dels Mossos i tres dels Bombers, però no han pogut fer res per salvar la vida de la dona.

Amb aquesta nova mort ja s’han produït 99 accidents mortals a la xarxa interurbana de Catalunya en aquest any 2022, que està sent molt més complicat que l’any 2021 a les carreteres catalanes, especialment a l’AP-7, una autopista amb alta sinistralitat.

L’accident d’aquesta tarda ha obligat a tallar momentàniament el trànsit a la C-65 a Llagostera direcció Cassà de la Selva. També han hagut de desviar el trànsit per l’interior de la població de Llagostera, el que ha causat petits embussos.

Un cotxe ha atropellat un ciclista i l’ha deixat en estat crític

En paral·lel a aquest accident a Llagostera se n’ha produït un altre que gairebé acaba en tragèdia a Sant Feliu de Buixalleu, a la Selva. En aquesta localitat un cotxe ha atropellat un ciclista i l’ha deixat en estat crític a l’hospital Josep Trueta de Girona. L’accident s’ha produït a pocs minuts de tres quarts de dues de la tarda, quan per motius que es desconeixen el cotxe ha envestit el ciclista al quilòmetre 5 de la GI-553. La víctima s’ha traslladat gràcies a un helicòpter medicalitzat a l’hospital en estat crític. També s’hi han enviat dues ambulàncies per atendre el ferit.