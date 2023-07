Furia contra Bertín Osborne por su reacción al embarazo de la novia

Bertín Osborne ha recibido por todas bandas por culpa de la reacción lamentable que ha tenido al enterarse que su novia se ha quedado embarazada. El presentador será padre a los 69 años, una noticia que asegura que no se esperaba y que «tampoco deseaba«. Hacía pocos meses que se sabía que salía con la modelo y empresaria de 37 años menos, pero él insiste que la suya no es una relación formal y que ahora mismo estaban distanciados. En las primeras declaraciones que ha concedido, se muestra resignado: «Me haré cargo, pero este no es un niño buscado ni deseado».

La chica, en cambio, ha dicho en Así es la vida de Telecinco que no ha sido un accidente y deja claro que es mentira que hayan roto: «Él dirá lo que quiera, yo estoy contenta e ilusionada. Ha sido una sorpresa el embarazo, pero no un accidente«. Poco después, era la ex de Bertín quién aparecía en una entrevista en directo en Antena 3. Fabiola Martínez estaba hablando del tema cuando, de repente, el mismo Bertín llamaba por teléfono al programa para defenderse: «Estoy escuchando tonterías todo el día. Mi relación con Gabriela ha sido de varios meses muy buenos, es una chica estupenda y no ha querido cazarme. Ha pasado lo que pasa muchas veces a muchas personas. No ha sido irresponsable, ninguno de los dos lo hemos sido».

«Cuidaré del niño y procuraré que él y la madre tengan una buena vida. Tendremos un niño o niña y la noticia será genial, intentaremos que sea feliz», ha dicho en una intervención en la que claramente quería quedar mejor de lo que había quedado en su primera intervención… pero ya era tarde. De hecho, ha explicado cómo se enteró del embarazo: «Ella se hizo el test sola y, cuando estaba de un mes y medio, nos sentamos a hablar y le dije que ella podía decidir si tenía el bebé o no, que yo le apoyaría hiciera el que hiciera». ¿Lo peor? El intento de broma al final: «Este septiembre me ligo las trompas«.

Bertín Osborne entra en directo en Y ahora Sonsoles | Antena 3

Mercedes Milá critica a Bertín Osborne con dureza y Ana Obregón dice la suya

Como era de esperar, las críticas hacia Bertín Osborne han sido feroces. Una de las primeras a reaccionar era Mercedes Milá, que ha publicado un video en su Instagram en el que carga contra él con dureza: «Nos conocemos desde hace muchos años, pero esta reacción tuya al embarazo de la chica con quien estabas… ¡Has tenido relaciones con ella y has ido a la cama con ella! Tu reacción en la que dices que este niño no es deseado es tan repugnante, tan triste y tan antigua. Parece como lo que les pasaba antes a las mujeres, cuando se encontraban con que la persona con quien tenían relaciones se desentendía de las consecuencias. Lo digo siendo demasiado excesiva, pero no puedo decirte otra cosa. A ella le envío un abrazo enorme para decirle que no está sola».

Mercedes Milá critica a Bertín Osborne | Instagram

Esta paternidad de Bertín a los 69 años ha hecho que muchos pensaran en el caso de Ana Obregón y la hija/nieta. También ella ha querido pronunciarse sobre la noticia y ha enviado un dardo envenenado al presentador: «¡Enhorabuena, Bertín! Cuanto me alegro, y lo sabes. Tu suerte es ser hombre, así que no te criticarán«. De este modo ha comparado las dos situaciones, mientras que compartía la opinión de otra mujer que iba en esta sintonía: «No veo a nadie diciendo nada de Bertín… Ah, de acuerdo, que Ana es mujer y sale más rentable criticarla. No es nada en contra de él, solo para que comparáis situaciones».

Ana Obregón reacciona a la paternidad de Bertín Osborne | Instagram

Una paternidad que ha llegado con muchas críticas bajo el brazo y que dará mucho que hablar durante los meses que quedan.