Bertín Osborne será padre a los 69 años: la nueva novia, embarazada

Bertín Osborne será padre a los 69 años, una información bomba que demuestra que las cosas con la nueva novia han ido de prisa. Solo han pasado tres meses desde que se publicara la primera foto de la pareja y ahora aseguran que la chica está embarazada de dos meses, así que podría haberse quedado cuando hacía pocas semanas que salían. Ella se llama Marlises Gabriela Guillén, tiene 32 años (37 menos que el presentador) y es una empresaria y modelo ocasional que dirige una clínica estética a Madrid.

Se conocieron el año pasado en una sesión de fotos de una marca de ropa y allí habría surgido el amor, por lo que dicen. Su relación no está tan consolidada como podría parecer, por eso, teniendo en cuenta que se convertirán en padres a principios del 2024. Él mismo ha reconocido que la noticia es cierta y que no estaban buscando un embarazo: «No es un niño buscado ni deseado, pero me haré cargo. Gabi es una chica muy buena y tierna, pero no estoy enamorado de ella y no estamos viviendo juntos. De hecho, ahora mismo hay cierto distanciamiento entre nosotros», ha espetado en El programa de Ana Rosa en unas declaraciones bomba.

La revista Lecturas ha captado a la chica en una visita ginecológica en un centro de la Seguridad Social. Allí, han podido saber que había acudido para hacerse la revisión del primer trimestre de gestación.

Bertín Osborne será padre | Lecturas

Este será el sexto hijo para Bertín Osborne, que tiene tres hijas (todas ellas más mayores que su nueva pareja) con su primera mujer y dos niños con Fabiola Martínez. Para Marlises, en cambio, este será su primer bebé. El cantante vuelve a ser noticia por el embarazo de una de sus parejas al poco de iniciar la relación, lo que ya le pasó con su última ex.

No han escondido su relación y, de hecho, fue la misma chica quién la confirmó en un programa de televisión. Tampoco han hablado abiertamente, un hermetismo que podrían romper ahora que podrían convertirse en padres del primer hijo en común.