Bertín Osborne serà pare als 69 anys: la nova xicota, embarassada

Bertín Osborne serà pare als 69 anys, una informació bomba que demostra que les coses amb la nova xicota han anat de pressa. Només han passat tres mesos des que es publiqués la primera foto de la parella i ara asseguren que la noia està embarassada de dos mesos, així que podria haver-s’hi quedat quan feia poques setmanes que sortien. Ella s’anomena Marlises Gabriela Guillén, té 32 anys (37 menys que el presentador) i és una empresària i model ocasional que dirigeix una clínica estètica a Madrid.

Es van conèixer l’any passat en una sessió de fotos d’una marca de roba i allà hauria sorgit l’amor, pel que diuen. La seva relació no està tan consolidada com podria semblar, per això, tenint en compte que es convertiran en pares a principis del 2024. Ell mateix ha reconegut que la notícia és certa i que no estaven buscant un embaràs: “No és un nen buscat ni desitjat, però me’n faré càrrec. Gabi és una noia molt bona i tendra, però no estic enamorat d’ella i no estem vivint junts. De fet, ara mateix hi ha cert distanciament entre nosaltres”, ha etzibat a El programa de Ana Rosa en unes declaracions bomba.

La revista Lecturas ha captat la noia en una visita ginecològica en un centre de la Seguretat Social. Allà, han pogut saber que havia acudit per fer-se la revisió del primer trimestre de gestació.

Bertín Osborne serà pare | Lecturas

Bertín Osborne serà pare del sisè fill en els pròxims mesos

Aquest serà el sisè fill per a Bertín Osborne, que té tres filles (totes elles més grans que la seva nova parella) amb la primera dona i dos nens amb Fabiola Martínez. Per a la Marlises, en canvi, aquest serà el seu primer nadó. El cantant torna a ser notícia per l’embaràs d’una de les seves parelles poc després d’iniciar la relació, el que ja va passar-li amb la seva darrera ex.

No han amagat la seva relació i, de fet, va ser la mateixa noia qui la va confirmar a un programa de televisió. Tampoc no n’han parlat obertament, un hermetisme que podrien trencar ara que podrien convertir-se en pares del primer fill en comú.