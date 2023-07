Pipi Estrada vuelve a ser protagonista de un video viral en Twitter. El periodista deportivo ha concedido una entrevista a The Obje ctive en la que ha acabado soltando un par de frases surrealistas que han hecho que carguen contra él. Estaba comentando la actualidad deportiva cuando, de repente, optaba por dar su opinión sobre los insultos racistas que ha recibido Vinicius, jugador del Real Madrid: «Evidentemente, esto se tiene que reprobar y no se puede insultar. Tenemos que vivir de una manera mucho más cívica y tenemos que hacer que el deporte también sea más cívico porque hay otros deportes con deportistas de raza negra que no reciben estos insultos. Vinicius tendría que reflexionar y juzgar a aquellos que lo han insultado, tiene que salir a jugar y abstraerse de lo que está pasando en la grada».

«El ser humano es de raza negra, amarilla o blanca. Se tienen que respetar todas las razas. Tenemos que convivir y no pasa nada. De hecho, a mí me gustaría ser negro. ¿Por qué? Porque me veo demasiado blanco y no me queda bien la ropa. En otra vida quiero ser negro porque es más elegante. Lo que quiero decir y mantengo es que todos tenemos que ser educados», ha dejado caer en unas declaraciones impactantes con una argumentación que ha dejado todo el mundo con la boca abierta.

Pipi Estrada (@PipiEstrada1) confiesa uno de sus secretos:



«Me gustaría ser negro. Me veo demasiado blanco y no me queda bien la ropa».



Puedes leer nuestra noticia en este enlace: https://t.co/nSBQHtd9ms pic.twitter.com/3CmN9AwYU1 — THE OBJECTIVE (@TheObjective_es) July 12, 2023

Muchos le han dicho que no tenía ningún tipo de sentido su razonamiento y se han mofado de él, dejándolo cómo si fuera tonto por haber pronunciado estas palabras.

Pipi Estrada reconoce ser adicto al sexo

El tertuliano de televisión, por otra banda, ha reconocido que tiene una adicción al sexo. No es la primera vez que habla al respeto, pero pocas veces había sido tan claro. Sin ningún tipo de vergüenza, deja claro que está muy orgulloso de poder mantener relaciones sexuales sin tomar ninguna pastilla: «Pipi Estrada es adicto al amor y también se puede decir que es adicto al sexo… Soy adicto al sexo, mejor. Estoy diagnosticado, comprobado y confirmado. Lo hago por mí mismo, me funciona el muelle gracias a Dios».

Pipi Estrada, viral por unas declaraciones surrealistas | Twitter

¿A qué es adicto Pipi Estrada? pic.twitter.com/eZ4IAIbbyM — Humans of Late Chiringuito (@LateChiringuito) July 12, 2023

En Twitter le han dicho de todo por esta manera de reconocer una enfermedad que parece que no le importa mucho tener… Un Pipi Estrada en estado puro que continúa protagonizando titulares escandalosos.