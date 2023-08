Miriam Sánchez ha decidido ingresar voluntariamente en una clínica de salud mental. La actriz y personaje del corazón ha recaído de algunas de sus adicciones y vuelve a sufrir problemas de salud graves que han forzado a los médicos a inducirla al coma para poder someterla a diferentes pruebas neurológicas.

La última vez que se habló de ella en televisión era noviembre de 2022 para explicar que había sido acusada de un delito de atentado contra un agente en un local de ocio, una información que ya dejaba caer que algo pasaba con ella. De hecho, las últimas imágenes que se tienen de ella demostraban un cambio físico importante y un deterioro de su estado.

Miriam Sanónchez ha sufrido una recaída y un impactante cambio físico | Telecinco

Pipi Estrada explica cómo está Miriam Sánchez después del ingreso en una clínica

La ganadora de Supervivientes tiene a los familiares muy preocupados, pero ninguno de ellos no ha querido dar detalles sobre su estado. Quien sí que ha hablado al respeto ha sido Pipi Estrada, el periodista deportivo y padre de su hija. Lo ha hecho en unas declaraciones impactantes en Fiesta , el programa de Telecinco de los fines de semana en el que colabora.

¿Y qué ha dicho? Básicamente, ha explicado cómo ha ido todo y cuál ha sido la cronología de los hechos: «Mi hija me llamó el día anterior al ingreso de Miriam y me dijo que estaba preocupada porque le estaba diciendo cosas extrañas . Le dije que tuviera paciencia, pero ella no podía más y vino a mi casa. Dejó a Miriam sola y, al día siguiente, ingresó en la clínica de manera voluntaria».

El tertuliano reconoce estar preocupado por su expareja, pero sobre todo por la hija de 16 años que tienen en común: «Necesita la figura de su madre, así que aquí estaremos para darle la fuerza suficiente. Espero que pueda salir adelante porque es una gran madre, una gran persona y se merece todo lo mejor».

Pipi Estrada explica qué sabe de la madre de su hija | Telecinco

El entorno de Miriam Sánchez no quiere hablar sobre su estado de salud y esto extraña

Dice que se ha enterado del ingreso hospitalario de Miriam Sánchez a través de la nueva pareja de esta, quién lo llamó para avisarlo. Desde entonces, Pipi habría estado llamando a gente próxima a ella por saber cómo está y cómo evoluciona. El problema es que nadie le dice nada y este silencio no le gusta: «No entiendo la razón de esta incomunicación. Yo no tengo ningún tipo de información sobre ella y no sé cuál puede ser el motivo. Solo diré que creo que hoy es un día extraño, muy extraño. Le dije a mi hija que llamara a su madre, pero ha perdido el teléfono y no ha podido hacerlo».

Otra de las periodistas de Fiesta ha asegurado que Miriam Sánchez dejó de tomar su medicación hace un tiempo y que esto podría explicar la recaída que habría tenido. Sea como sea, Pipi Estrada ha querido hablar bien de la madre de su hija: «Por ella siento respeto y admiración. Me ha dado una hija maravillosa que aprecia mucho su madre. No entiendo por qué está pasando esto porque realmente tenía un camino maravilloso».

De momento todo son incógnitas sobre el estado de salud de Miriam Sánchez, también conocida cómo Lucía Lapiedra, que estaría ingresada en una clínica de Madrid especializada en salud mental. Si ha salido del coma inducido o no todavía no se sabe, pero es probable que alguien acabe hablando en algún programa de televisión o revista bien pronto.