La tregua entre Shakira y Gerard Piqué ha tenido una clara víctima, que no es nada más y nada menos que Clara Chia. La nueva novia del futbolista es una parte importante del nuevo contrato de custodia de los niños que han firmado los protagonistas de este serial. En este documento se estipulan varias cuestiones relativas a los niños, según ha publicado el portal MDZ . El acuerdo estipula que será la cantante colombiana quien se encargará de la educación y la salud de los niños, que vivirán a Miami. Shakira satisfará cualquier tipo de necesidad que puedan tener los niños y Gerard Piqué los podrá visitar muy a menudo. De hecho, podrá verlos cada diez días, con prioridad en las próximas semanas, antes de que empiecen el colegio.

Estas estipulaciones son las habituales en un acuerdo de custodia y no sorprenderían nadie si no fuera por la ‘cláusula’ relativa a Clara Chia, la novia de Piqué con quien engañó Shakira mientras todavía eran pareja. Shakira ha conseguido que Piqué firme una cláusula que establece que Chia tiene prohibido pasar tiempo con Milan y Sasha. Así, Piqué no podrá llevarla en sus viajes a Miami cuando quiera visitar sus hijos. A Shakira no le habría probado que el futbolista llevara sus hijos a la boda de su hermano, donde también asistió Clara Chia. Tampoco le gustó que en una de las visitas de Piqué a Miami llevara a Clara Chia y los cuatro pasaran tiempos con los niños. Por lo tanto, Clara Chia es la principal damnificada de un acuerdo que Piqué ha firmado para continuar viendo los hijos cada diez días.

Gerard Piqué y Shakira cambian el acuerdo de custòdía – Europa Press

La tregua de Shakira y Piqué

Las últimas informaciones sobre la expareja apuntan que habrían firmado una tregua en su guerra después de la separación. Los dos han entendido que el que importa es la felicidad y el bienestar de Milan y Sasha, por lo cual han firmado una pequeña paz y Shakira le ha puesto las cosas fáciles este verano. Con este cambio de contrato han hecho más fácil la vida de los niños, que no tendrán que viajar tanto y podrán ver su padre cada diez días.