Els rumors d’una relació entre Shakira i Hamilton agafen força: les proves

Des que Shakira i Gerard Piqué van anunciar la seva ruptura han sorgit nombrosos rumors sobre les relacions que podria tenir la cantant colombiana. Un dels que van sonar va ser amb l’actor Tom Cruise, però l’entorn de la cantant de seguida va filtrar que Shakira li havia demanat a l’actor que deixés d’enviar-li flors. Després van agafar força els rumors de la suposada relació entre Shakira i el pilot Lewis Hamilton, que s’han estat veient en els últims mesos, tot i que el seu entorn assegura que de moment només estan en la fase de fer-se ullets. Ara han sorgit noves proves que suggereixen que aquesta relació pot ser real i els seguidors dels dos implicats n’estan més convençuts que mai.

Lewis Hamilton està aprofitant les vacances de la Fórmula 1 per relaxar-se amb família i amics… però potser podria estar fent alguna cosa més. Les alarmes van saltar quan va penjar una imatge on es veia al fons un estudi de gravació molt semblant al que utilitza Shakira a Los Ángeles. De fet, la cantant també ha compartit fotografies a Instagram on es veu aquest estudi -o un molt similar- juntament amb una gorra sobre la taula que els fans han relacionat amb l’accessori que sempre duu Hamilton. Els dos estudis -que podrien ser el mateix- que han compartit els implicats en aquesta història estan decorats amb fusta, tenen llums tènues i un panell de mescles molt gran.

Hamilton en un estudi de gravació / Instagram

Shakira a l’estudi de gravació de Los Ángeles / Instagram

L’afició sobtada de Shakira per la Fórmula 1

Prèviament, la suposada parella ha anat deixant pistes a altres llocs. Primerament, Shakira va visitar el circuit on s’estava celebrant el Gran Premi dels Estats Units i després va baixar a la zona dels pilots. Posteriorment, van sortir a navegar per Miami plegats juntament amb amics, i per últim es van tornar a trobar al circuit de Montmeló. Després van sortir a sopar amb amics i van penjar una fotografia on la cantant estava molt a prop de Hamilton, que tenia una actitud propera amb la colombiana. A principis de juliol, Shakira va tornar a anar a un circuit de Fórmula 1 a Silverstone, una afició que abans se li desconeixia.