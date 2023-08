Lester y Patricia Pérez tendrán su primer hijo en común en los próximos meses. Así lo acaban de anunciar en un video que han publicado en el canal que tienen en Mtmad, la plataforma en línea de Mediaset. Los tertulianos de televisión, que se hicieron famosos en su participación en La isla de las tentaciones , ampliarán la familia con un bebé muy deseado.

De este modo, se suman a la lista de exconcursants del reality de Telecinco con futuros bebés en camino. Los últimos al presumir de embarazo eran Hugo y Lara, una de las parejas más queridas de las últimas ediciones. En el caso de Lester y Patricia, la noticia es todavía más buena porque ella había sufrido un aborto cuando empezaban a salir en 2021, una pérdida que se lo hizo pasarlo muy mal. Ahora está de cuatro meses, por lo que está previsto que den la bienvenida al niño o niña a principios del año próximo. De momento no saben el sexo y tampoco han sacado a la luz los nombres que se plantean para ponerle al pequeño o pequeña.

La pareja se casó en julio del 2022, así que han tardado menos de un año al decidir ampliar la familia. En el video de anuncio, se les ve en París en una escena muy tierno en que ella le comunica que está embarazada. Y es que habría sido ella suela quien habría visto el test de embarazo positivo durante una estancia en Barcelona. Para hacerlo especial, habría invitado a su marido a París y le habría hecho entrega de una caja con el test dentro justo delante de la Torre Eiffel. En estas imágenes, se le ve a él quedándose en blanco. Totalmente en shock y muy emocionado por la noticia en un instante que han querido compartir con los seguidores.

Así le anunció que serán padres | Telecinco

Patri y Lester, «muy felices» por el embarazo

«Estamos muy felices«, han reconocido. Han asegurado que irán compartiendo la evolución de la gestación a través de este canal. No ha sido fácil el camino hasta aquí, por eso: «Han sido unos meses bastante duros, de miedos e inseguridades. Lester ha estado muy pendiente de mí, me ha acompañado a hacerme las analíticas y ecografías porque ha sido complicado». De hecho, dice que se habían planteado no decir nada sobre el embarazo hasta que naciera porque tenían mal recuerdo de la última experiencia cuando perdieron a los gemelos que esperaban.

Lester y Patrio tendrán un hijo | Telecinco