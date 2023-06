Keyla de ‘La isla de las tentaciones’ sufre una agresión tránsfoba

Keyla Suárez, una de las concursantes más populares de la última edición de La isla de las tentaciones , ha denunciado haber sufrido una agresión tránsfoba. La joven ha adoptado un papel de activista del colectivo en su Instagram ahora que se ha dado a conocer y, por eso, ha aprovechado este escaparate para lamentar que todavía pasen cosas como estas. Estaba celebrando la fiesta del Orgullo en su pueblo cuando, de repente, un grupo de diez chicos habría empezado a insultarla y agredirla.

«Sufro una de las agresiones tránsfobas más heavies de mi vida. Nunca llegué a pensar que me pudiera pasar esto, y menos en una fiesta del Orgullo, pero esta es la realidad. Continúo en shock, no puedo creerme que comparta el mundo con gente así. Me da igual que me escupan y me insulten, no pararé de luchar, gritar y continuar siendo quien soy. Cuando se pregunten por qué continuamos luchando, aquí tienen la respuesta», ha escrito en un post de denuncia.

Muy afectada, Keyla ha grabado un video al poco de sufrir la agresión. Llorando y visiblemente afectada, ha relatado cómo sucedieron los hechos: «Son casi las dos de la madrugada y nunca me imaginé que llegaría al punto en el que tendría que grabar esto. Salía a mi pueblo a celebrar el Orgullo LGTBI y estoy con mi familia y amigas. Salgo del recinto donde se estaba haciendo la fiesta y paso por una calle en la que había 10 chicos que lo que hacen es chillarme travelo y escupirme. Me escupen en la cabeza, en el pelo, en el pecho…».

Keyla Suárez de La isla de las tentaciones sufre una agresión | Instagram

La ex concursante lamenta que los agresores no tengan castigo

«Lloro de rabia porque estas cosas continúen pasando. Cuando lo ves a través de las redes sociales o la televisión no piensas que te puedan pasar a tú, pero sí… Es muy fuerte y, sobre todo, la respuesta que me ha dado la Policía al respeto. Básicamente, me han dicho que no me preocupe, que mañana fuera y lo denunciara porque ya están identificados. Tengo que ir a casa con un ataque de ansiedad y las personas que me acaban de escupir e insultar continúan la fiesta tan tranquilos. Me pregunto qué le pasa a esta persona por la cabeza para continuar haciendo estas cosas… Después se preguntan por qué el Orgullo existe y por qué continuamos reivindicando. Pues por este tipo de cosas, porque no es normal que yo tenga que salir a la calle con miedo para ser quien soy», ha añadido con contundencia.

Adrián y Keyla hicieron hablar mucho en La isla de las tentaciones | Telecinco

Y acaba la denuncia con la esperanza que llegue muy lejos: «Espero que la gente se dé cuenta de la mierda que vivimos, que dejen de hacer esta asquerosidad ya porque no es normal». Lo peor de todo es que los mismos agresores se han identificado como tal en comentarios públicos y han compartido un video del momento de la agresión, una situación horrible que le ha afectado mucho.