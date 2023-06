Keyla de ‘La isla de las tentaciones’ pateix una agressió trànsfoba

Keyla Suárez, una de les concursants més populars de l’última edició de La isla de las tentaciones, ha denunciat haver patit una agressió trànsfoba. La jove ha adoptat un paper d’activista del col·lectiu en el seu Instagram ara que s’ha donat a conèixer i, per això, ha aprofitat aquest aparador per lamentar que encara passin coses com aquestes. Estava celebrant la festa de l’Orgull en el seu poble quan, de sobte, un grup de deu nois haurien començat a insultar-la i agredir-la.

“Pateixo una de les agressions trànsfobes més heavies de la meva vida. Mai no vaig arribar a pensar que em pogués passar això, menys en una festa de l’Orgull, però aquesta és la realitat. Continuo en xoc, no puc creure’m que comparteixi el món amb gent així. M’és igual que m’escupin i m’insultin, no pararé de lluitar, cridar i continuar sent qui soc. Quan es preguntin per què continuem lluitant, aquí tenen la resposta”, ha escrit en un post de denúncia.

Molt afectada, Keyla ha gravat un vídeo poc després de patir l’agressió. Plorant i visiblement afectada, ha relatat com van succeir els fets: “Són gairebé les dues de la matinada i mai no em vaig imaginar que arribaria al punt en què hauria de gravar això. Sortia al meu poble a celebrar l’Orgull LGTBI i estic amb la meva família i amigues. Surto del recinte on s’estava fent la festa i passo per un carrer en què hi havia 10 nois que el que fan és cridar-me travelo i escopir-me. M’escupen al cap, als cabells, al pit…”.

Keyla Suárez de La isla de las tentaciones pateix una agressió | Instagram

L’exconcursant lamenta que els agressors no tinguin càstig

“Ploro de ràbia perquè aquestes coses continuïn passant. Quan ho veus a través de les xarxes socials o la televisió no penses que et puguin passar a tu, però sí… És molt fort i, sobretot, la resposta que m’ha donat la Policia al respecte. Bàsicament, m’han dit que no em preocupi, que demà anés i ho denunciés perquè ja estan identificats. He d’anar a casa amb un atac d’ansietat i les persones que m’acaben d’escopir i insultar continuen la festa tan tranquils. Em pregunto què li passa a aquesta persona pel cap per continuar fent aquestes coses… Després es pregunten per què l’Orgull existeix i per què continuem reivindicant. Doncs per aquest tipus de coses, perquè no és normal que jo hagi de sortir al carrer amb por per ser qui soc”, ha afegit amb contundència.

L’Adrián i la Keyla van fer parlar molt a La isla de las tentaciones | Telecinco

I acaba la denúncia amb l’esperança que arribi molt lluny: “Espero que la gent s’adoni de la merda que vivim, que deixin de fer aquesta fastiguejada ja perquè no és normal”. El pitjor de tot és que els mateixos agressors s’han identificat com a tal en comentaris públics i han compartit un vídeo del moment de l’agressió, una situació horrible que l’ha afectat molt.