Sandra Barneda marxa de plató en un final apoteòsic de ‘Las tentaciones’

La isla de las tentaciones ha afegit un capítol final a aquesta temporada, una retrobada gravada sis mesos després de l’experiència a la vil·la. Les fogueres van ser molt tenses, així que hi havia molt interès en saber què havia passat entre ells. Però abans d’entrar en matèria, cal destacar el paper que va tenir Sandra Barneda. La presentadora barcelonina va arribar a marxar de plató com a càstig a l’actitud del David Vaquero, que va enfrontar-se de males maneres a l’Elena sense deixar parlar ni escoltar.

Tot eren desqualificacions i males paraules, el que va afartar a Sandra Barneda: “Saps què, David? Que no t’escoltaré”, va etzibar abans d’abandonar l’habitació durant uns minuts. Ell, xulesc, va deixar anar un “Doncs adeu” que no devia agradar-li gaire. Quan va tornar-hi, va recriminar-li que s’hagués comportat així: “És la primera vegada que he d’abandonar un plató, ja t’ho dic”.

La presentadora mai no havia hagut d’abandonar un plató | Telecinco

Sorpreses i ruptures en directe en la retrobada de La isla de las tentaciones

El retrobament entre l’Elena i el David ha estat sorprenent perquè han reconegut que van embolicar-se en el vol de tornada. Tota l’estona han estat criticant-se i fent-se retrets, sobretot quan ell l’ha acusat d’haver-lo enganyat quan començaven la relació.

Ara bé, segurament la visita que més ha fet petar el cap ha estat la protagonitzada per l’Alex i la Marina. El noi va marxar de l’illa de la mà de la Yaiza, la temptadora amb qui va enganyar la xicota, però aquesta relació només va durar 8 hores… perquè a l’avió va decidir fer un petó a l’ex. Aquest va ser el primer titular bomba, ja que fins llavors s’havien dit de tot i ningú no s’ho esperava. En aterrar, ella va assabentar-se que l’Alex li havia tornat a ser infidel i van tallar la relació que acabaven de recuperar.

La sorpresa va ser encara més gran quan, després de criticar-se un munt en aquesta retrobada, van deixar anar que després d’allò havien decidit tornar i que en aquell moment estaven junts. La cara de Sandra Barneda va ser un poema i no va poder dissimular que s’havia quedat amb la boca oberta. Però no va acabar tot aquí, perquè llavors va entrar a plató el Manu, el temptador de la Marina, i va treure a la llum que havien tingut relacions sexuals al mateix temps que ella iniciava aquesta segona reconciliació amb l’Alex.

Ella va mostrar-se enfurismada i va acusar-lo de ser un mentider, mentre negava de totes les maneres haver estat infidel a l’Alex. El problema és que ell va creure’s la versió del Manu i van protagonitzar una altra ruptura en directe: “Estic molt decebut, creia que en el programa d’avui acabarien tots els problemes”.

La Marina i l’Alex trenquen en directe durant la retrobada | Telecinco

La Lydia i el Manuel, que van trencar a la República Dominicana, han reaparegut enamorats i han assegurat que han solucionat els seus problemes i tornen a estar junts. Els qui també s’han reconciliat són la Naomi i l’Adrián, sorprenentment, després de les infidelitats i totes les discussions que van tenir allà.

En el seu cas, han assegurat que van decidir perdonar-se i donar-se una altra oportunitat poques setmanes després d’acabar l’experiència a La isla de las tentaciones. Davant d’aquesta afirmació, la temptadora de l’Adrián, la Keyla, ha volgut deixar clar que no se’ls creu: “Què tal? On has deixat la corretja, Adrián? Ho dic perquè ella et té lligat. No tens cap mena de personalitat”. Una emissió que ha generat moltíssims comentaris i que fa que el programa final que gravaran aquest dimecres tingui encara més interès.