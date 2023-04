Sandra Barneda se va de plató en un final apoteósico de ‘Las tentaciones’

La isla de las tentaciones ha añadido un capítulo final a esta temporada, una reencuentro grabado seis meses después de la experiencia a la villa. Las hogueras fueron muy tensas, así que había mucho interés en saber qué había pasado entre ellos. Pero antes de entrar en materia, hay que destacar el papel que tuvo Sandra Barneda. La presentadora barcelonesa llegó a irse de plató como castigo a la actitud de David Vaquero, que se enfrentó de malas maneras a Elena sin dejar hablar ni escuchar.

Todo eran descalificaciones y malas palabras, lo que hartó a Sandra Barneda: «¿Sabes qué, David? Que no te escucharé», espetó antes de abandonar la habitación durante unos minutos. Él, chulo, soltó un «Pues adiós» que no debío de gustarle mucho. Cuando volvió, le recriminó que se hubiera comportado así: «Es la primera vez que tengo que abandonar un plató, ya te lo digo».

La presentadora nunca había tenido que abandonar un plató | Telecinco

Sorpresas y rupturas en directo en el reencuentro de La isla de las tentaciones

El reencuentro entre Elena y David ha estado sorprendiendo porque han reconocido que se enrollaron en el vuelo de vuelta. Todo el rato han estado criticándose y haciéndose reproches, sobre todo cuando él le ha acusado de haberlo engañado cuando empezaban la relación.

Ahora bien, seguramente la visita que más ha hecho estallar la cabeza ha sido la protagonizada por Alex y Marina. El chico marchó de la isla de la mano de Yaiza, la tentadora con quién engañó a la novia, pero esta relación solo duró 8 horas… porque al avión decidió dar un beso a su ex. Este fue el primer titular bomba, ya que hasta entonces se habían dicho de todo y nadie se lo esperaba. Al aterrizar, ella se enteró que Alex le había vuelto a ser infiel y cortaron la relación que acababan de recuperar.

La sorpresa fue todavía más grande cuando, después de criticarse un montón en este reencuentro, soltaron que después de aquello habían decidido volver y que en aquel momento estaban juntos. La cara de Sandra Barneda fue un poema y no pudo disimular que se había quedado con la boca abierta. Pero no acabó todo aquí, porque entonces entró a plató Manu, el tentador de la Marina, y sacó a la luz que habían tenido relaciones sexuales al mismo tiempo que ella iniciaba esta segunda reconciliación con Alex.

Ella se mostró enfurecida y le acusó de ser un mentiroso, mientras negaba de todas las maneras haber sido infiel a Alex. El problema es que él se creyó la versión de Manu y protagonizaron otra ruptura en directo: «Estoy muy decepcionado, creía que en el programa de hoy acabarían todos los problemas».

Marina y Alex rompen en directo durante el reencuentro | Telecinco

Lydia y Manuel, que rompieron en la República Dominicana, han reaparecido enamorados y han asegurado que han solucionado sus problemas y vuelven a estar juntos. Quienes también se han reconciliado son Naomi y Adrián, sorprendentemente, después de las infidelidades y todas las discusiones que tuvieron allá.