‘La isla de las tentaciones’ triomfa amb tensió i retrobades molt fredes

La isla de las tentaciones es prepara per a les fogueres finals. Els participants s’han acomiadat de les cases que han habitat aquestes setmanes en un programa en el qual hi ha hagut moltíssima tensió. Tot començava amb els enfrontaments de les noies amb les temptadores dels seus xicots. Sandra Barneda ha hagut de posar pau entre elles, que s’han dit de tot en uns xocs potents que l’han sulfurat i forçat a actuar.

La Miriam va arribar amb moltes ganes de guerra, una noia que perdia els nervis del tot i que ha quedat en evidència perquè la Lydia s’ha comportat i s’ha mostrat com una senyora davant dels seus atacs. A Twitter han aplaudit molt com ha reaccionat la noia, que ha guanyat la batalla des del principi. Tot empitjorava quan la temptadora acusava l’altra d’haver estat lligant amb un noi a l’exterior. La situació era molt i molt tensa, fins que la Miriam va demanar-li a Naomi que callés “amb un punt a la boca”. Davant d’això, Sandra Barneda va haver d’intervenir: “Miriam, aquí soc jo qui diu qui ha de callar. Compte amb dir coses de l’exterior”.

Tampoc no va ser agradable la trobada entre Marina i Yaiza. La noia, qui s’ha fet un tatuatge amb el xicot de la Marina, va voler ridiculitzar-la: “Qui és la Marina? És que l’Alex m’ha parlat tan poc de tu”.

La presentadora intenta calmar els ànims | Telecinco

Molta tensió a La isla de las tentaciones | Telecinco

Els participants de La isla de las tentaciones decideixen amb qui tindran l’última cita de 24 hores

Com és habitual en el programa de Telecinco, els concursants han hagut d’escollir amb qui han volgut tenir l’última cita de 24 hores. Les seves decisions han estat lògiques i han tingut bastant sentit, el que ha agradat. La Lydia i la Marina han optat per no tenir cap cita, ja que ambdues consideren que és millor que reflexionin abans de la foguera en la qual es trobaran amb les seves respectives parelles. La Laura sí que ha tingut amb un dia sencer amb Saúl, de la mateixa manera que Naomi ha volgut acomiadar-se del Napoli en una cita en solitari.

Pel que fa als nois, també s’han complert els pronòstics. Adrián i Keyla han tingut la seva cita final, mentre que l’Alex i la Yaiza han continuat apostant per la passió que senten. Manuel i Alejandro han optat per quedar-se sols, un dia de tranquil·litat abans de demanar explicacions a les seves nòvies.

Primeres imatges de la foguera final de la Laura i l’Alejandro

L’emissió d’aquest dilluns ha acabat amb les primeres imatges de la foguera final entre la Laura i l’Alejandro. Ell no ha traspassat la línia, ja que creu que continua enamorat de la seva parella. Està enfadat amb ella, però, perquè la noia s’ha estat fent petons amb el seu temptador sense cap mena de vergonya.

Primeres imatges de la foguera de l’Alejandro i la Laura | Telecinco

Ara que s’han tornat a veure, no hi ha hagut abraçada ni dos petons cordials. L’Alejandro, molt fred i tens, l’ha rebut amb un “què tal” sense mirar-la a la cara. En aquests segons s’ha pogut veure moltíssima tensió entre ells, amb un silenci llarg que ha trencat ella: “No em diràs res?“. La resposta de l’Alejandro deixa caure com serà la resta de la foguera: “No”. La setmana vinent, la resta de les fogueres en les quals hauran de decidir si continuen junts o trenquen per sempre.