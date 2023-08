Jordi Cruz se sincera sobre la cara «más jodida» de la paternidad

Jordi Cruz y Rebecca Lima han sido padres de su primer hijo, el pequeño Noah. El chef y miembro del jurado de Masterchef ha sido el encargado de anunciar el nacimiento y de explicar que todo ha ido bien en un post muy tierno en que se lo veía muy emocionado: «Estoy un poco cansado, pero tremendamente feliz. Os lo quería explicar hace cuatro días, pero no podía porque me caía la baba. Es guapísimo, buenísimo y ha salido todo a la madre. Tres kilos y medio de amor que nos ha llevado y 50 centímetros de felicidad absoluta que le acompañan».

Una semana después de la llegada del niño, Jordi Cruz ha vuelto al trabajo y ha publicado un par de videos de recetas en su perfil de Instagram. En una de ellas, ha aprovechado para sincerarse sobre esta nueva faceta de padre. ¿Cómo está viviendo los primeros días de su paternidad? «Duermo poco. Nunca he salido mucho de fiesta y no lo haré ahora. Os diré una cosa sobre la paternidad, que la paternidad es jodidamente preciosa y la maternidad… Es increíble y precioso, todo bonito. Ahora bien, también hay la parte más jodida«.

Sobre esta cara no tan bonita, ha soltado unas cuantas confesiones: «El primer día mi bebé es perfecto y no llora, era buenísimo. Ahora bien, espérate al segundo o tercer día y no veas cómo llora. Noches sin dormir, momentos en los cuales no sabes qué hacer… La paternidad es increíble y muy bonita, pero no es un camino de rosas. Se aprenden un montón de cosas y yo, que me encanta aprender, me lo estoy pasando fenomenal. Lo estoy pasando igual de mal que de bien, pero algo más bien. Esta es una cosa que tienes que hacer en la vida porque es una maravilla».

Rebecca Lima, influencer de maternidad

Rebecca Lima, la arquitecta brasileña con quien sale el cocinero catalán, ha compartido la evolución de su embarazo a lo largo de estos nuevos meses. Lo ha hecho en su perfil de Instagram, el que ha aprovechado de escaparate para publicar videos de las compras típicas de objetos para el bebé y de las reuniones con la decoradora que contrataron para diseñar su habitación.

Jordi Cruz y Rebecca han sido padres de su primer hijo | Europa Press

También ha ido enseñando videos de las ecografías, imágenes de la barriga… Toda una serie de videos que le han acercado a sus seguidores y seguidoras, que han aplaudido mucho esta transparencia. Una pareja consolidada que ahora ha empezado una nueva vida como padres de una criatura que ha cambiado su rutina radicalmente.