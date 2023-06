Así ha sido la gran final de ‘Masterchef’: ganador, bronca y llantos

Eneko ha sido seleccionado como el ganador de esta edición de Masterchef . En uno de los duelos finales más igualados que se recuerdan, el jurado finalmente se ha decantado por él aunque Álex tenía muchos números de acabar llevándose el premio. La final ha sido muy intensa y emotiva, con todos los concursantes aplaudiéndose entre ellos y demostrando que ha habido buen rollo hasta el último momento. Cómo era de esperar, sin embargo, también ha habido un par de momentos tensos en los que dos concursantes han perdido los papeles y se han enfrentado a Samantha Vallejo-Nágera, Pepe Rodríguez y Jordi Cruz.

Antes del duelo final, podemos destacar que Eneko ha querido homenajear a su familia y ha preparado un menú delicioso inspirado en el primer viaje a Tailandia que hizo con su mujer. Platos arriesgados y unas elaboraciones excelentes que han dejado al jurado sin palabras: «Has hecho un postre con texturas muy interesantes. Moderno, equilibrado y que combina bien los ingredientes. Excelente y muy trabajado», han dicho al ganador. El de Zaragoza –y actual vecino de Terrassa-, que inicialmente quería dedicarse al mundo del fútbol, ha reflejado todo ñp que ha aprendido a lo largo de esta experiencia y ha acabado imponiéndose a su rival.

El jurado de Masterchef critica a Luis por una «falta de respeto»

En cuanto al resto de final, hay que destacar la bronca que se ha llevado Lluís por su actitud durante una de las pruebas. Los concursantes finalistas tenían que seguir las indicaciones del chef invitado, Toño Pérez, para replicar uno de sus platos. Eneko ha sido el mejor con diferencia, mientras que Luis ha empezado a pelar las verduras antes de que lo hiciera el experto: «Qué manera de correr tan absurda», ha espetado Jordi Cruz al verlo.

Posteriormente, han criticado que no hubiera seguido las indicaciones del chef como tenía que hacer: «¿En qué momento has decidido avanzarte? Cuando el cocinero establece una receta no lo hace por su ego, lo hace porque todas las personas que comen en su restaurante acaben comiendo lo mismo. Los cocineros tienen que respetar la receta y es una falta de respeto hacia un chef de tres estrellas Michelin intentar avanzarte», le ha dicho Cruz.

El chico no entendía esta crítica y se ha intentado justificar: «No me parece justo y no era el día para pincharme ni dejarme de prepotente. He bajado la cabeza cuando lo he tenido que hacer. En todo momento tenía en mente que si podía ir más rápido no dejaría tiempo muerto».

Lluís recibe la bronca de los jueces de Masterchef | TVE

Pilu se muestra totalmente superada en la prueba de exteriores

Quien peor lo ha pasado en esta gran final ha sido Pilu, por eso. Ha partido con más tiempo que sus compañeros, pero de nada ha servido esta ventaja porque se ha puesto muy nerviosa y no se ha sabido ajustar al tiempo del que disponía. ¿Qué le ha pasado? Que se ha equivocado y ha triturado la alcaparra entera, sin eliminar una parte que le ha acabado amargando toda la mezcla: «Ahora no me da tiempo a repetirlo», decía totalmente fuera de sí y muy agobiada.

Jordi Cruz ha reconocido que su elaboración no estaba buena y ella se ha echado a llorar. El chef, al verla así, le ha pedido que se tranquilizara sin mucho éxito: «Estoy tranquila, Jordi. Me he desbordado mucho y ahora todo se ha ido a la mierda», decía sin poder evitar las lágrimas.

Pilu llora en la prueba més dura | TVE

El chef catalán le ha criticado: «Tu secreto era la buena actitud y fortaleza, precisamente lo que no estás aplicando ahora. ¿Quieres dejar de repetirte esto y centrarte en cocinar?», le ha espetado para intentar que cambiara el chip. Una concursante que no ha conseguido llegar al duelo final con el que ha acabado una de las ediciones más duras del programa de TVE.