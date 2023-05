Tensión en ‘Masterchef’: un plato horrible y un insulto a Jordi Cruz

Masterchef ha vivido una de las expulsiones más tensas de la temporada por culpa del duelo de Ana y Camino, dos concursantes que se han hecho íntimas. Sus elaboraciones claramente habían sido las peores de entre los compañeros, así que la nominación ha estado justa. Los jueces han acabado decidiendo que sea Camino quién abandonara el concurso, una noticia que ha dejado todos con el corazón encogido porque era muy popular en el grupo.

Tensión en la expulsión en Masterchef | TVE

Miguel Bosé, estupefacto ante uno de los peores platos del concurso de TVE

En el programa de este lunes, han contado con la visita de Miguel Bosé. El cantante nunca había acudido a las cocinas del concurso y se ha mostrado maravillado por el nivel de los aspirantes. Simpático y orgulloso que lo conocieran también los más jóvenes, también ha estado sincero cuando se ha encontrado ante uno de los peores platos de Masterchef .

La concursante italiana de esta edición tenía una idea original en la cabeza, pero ha fallado en la elaboración y ha acabado presentando un resultado que ha indignado al jurado por su sencillez extrema: dos patatas cocidas con una gota de puré de verduras y una de aceite. Los jueces ante esto, han intentado bromear: «Entiendo que este es un plato con mucho trabajo. ¿Cómo has repartido el tiempo para que te salga así de bien? Explícanos un poco», le decían. Miguel Bosé, que no entendía nada, ha espetado un «Esto es broma, ¿no?» que ha hecho mucha gracia.

Uno de los peores platos de Masterchef | TVE

Miguel Bosé, invitado a Masterchef | TVE

Jordi Cruz se enfrenta a uno de los concursantes de Masterchef

Jorge Juan, otro de los concursantes, ha tenido que pedir perdón cuando todo el mundo se ha dado cuenta de que había copiado la idea de uno de los compañeros. Poco después, ha protagonizado un enfrentamiento con Jordi Cruz que ha hecho hablar todavía más. Mientras él estaba cocinando, el juez catalán se dirigía a él preguntarle qué quería hacer en un futuro. Cuando el chico ha dicho que quiere abrir un bar de tapas, Cruz ha soltado un comentario con mala baba que al otro no le ha gustado: «Le das más importancia a las copas o a las tapas?».

Jordi Cruz: “Es la primera vez en 11 años que me llama mentiroso a la cara”. #MasterChef



⭕https://t.co/8523Hq6uj1 pic.twitter.com/8XvbNrCETV — La 1 (@La1_tve) May 22, 2023

El concursante se ha rebelado ante esta pregunta envenenada: «Estás desde ayer… estás mintiendo con esto de las botellas del avión. No me visteis y es mentira. Estoy quemado, irritado y aburrido de tanta tontería. Me está cargando todo este tema de la bebida», ha espetado visiblemente enfadado por las bromas que se estando haciendo sobre su presunta pasión por el vino.

Y el chef ha estallado: «Esta es la primera vez que un concursante me dice mentiroso a la cara. Pensé que teníamos sentido del humor, tú y yo. Te hice una broma y no la entendiste. De entrada tú y yo hemos dejado las bromas, no te haré ni media más». Jorge Juan ha respondido, pero: «No se sabe si son bromas o ya no. Todos hemos ido de fiesta. Te pido perdón por decirte mentiroso, eso sí», una situación incómoda que han dejado aquí.