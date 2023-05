Tensió a ‘Masterchef’: un plat horrible i un insult a Jordi Cruz

Masterchef ha viscut una de les expulsions més tenses de la temporada per culpa del duel d’Ana i Camino, dues concursants que s’han fet íntimes. Les seves elaboracions clarament havien estat les pitjors d’entre els companys, així que la nominació ha estat justa. Els jutges han acabat decidint que sigui Camino qui abandonés el concurs, una notícia que ha deixat tots amb el cor encongit perquè era molt popular en el grup.

Tensió en l’expulsió a Masterchef | TVE

Miguel Bosé, estupefacte davant d’un dels pitjors plats del concurs de TVE

En el programa d’aquest dilluns, han comptat amb la visita de Miguel Bosé. El cantant mai no havia acudit a les cuines del programa i s’ha mostrat meravellat pel nivell dels aspirants. Simpàtic i orgullós que el coneguessin també els més joves, també ha estat sincer quan s’ha trobat davant d’un dels pitjors plats de Masterchef.

La concursant italiana d’aquesta edició tenia una idea original al cap, però ha fallat en l’elaboració i ha acabat presentant un resultat que ha indignat al jurat per la seva senzillesa extrema: dues patates cuites amb una gota de puré de verdures i una d’oli. Els jutges davant d’això, han intentat fer-ne broma: “Entenc que aquest és un plat amb molta feina. Com has repartit el temps perquè et surti així de bé? Explica’ns una mica”, li deien. Miguel Bosé, que no entenia res, ha etzibat un “Això és broma, oi?” que ha fet molta gràcia.

Un dels pitjors plats de Masterchef | TVE

Miguel Bosé, convidat a Masterchef | TVE

Jordi Cruz s’enfronta a un dels concursants de Masterchef

Jorge Juan, un altre dels concursants, ha hagut de demanar perdó quan tothom s’ha adonat que havia copiat la idea d’un dels companys. Poc després, ha protagonitzat un enfrontament amb Jordi Cruz que ha fet parlar encara més. Mentre ell estava cuinant, el jutge català s’hi apropava per preguntar-li què vol fer en un futur. Quan el noi ha dit que vol obrir un bar de tapes, Cruz ha deixat anar un comentari amb mala bava que a l’altre no li ha agradat: “Li dones més importància a les copes o a les tapes?”.

Jordi Cruz: “Es la primera vez en 11 años que me llama mentiroso a la cara”. #MasterChef



⭕https://t.co/8523Hq6uj1 pic.twitter.com/8XvbNrCETV — La 1 (@La1_tve) May 22, 2023

El concursant s’ha rebel·lat davant d’aquesta pregunta enverinada: “Estàs des d’ahir… estàs mentint amb això de les ampolles de l’avió. No em vau veure i és mentida. Estic cremat, irritat i avorrit de tanta ximpleria. M’està carregant tot aquest tema de la beguda”, ha etzibat visiblement enfadat per les bromes que s’estant fent sobre la seva presumpta passió pel vi.

I el xef ha esclatat: “Aquesta és la primera vegada que un concursant em diu mentider a la cara. Vaig pensar que teníem sentit de l’humor, tu i jo. Et vaig fer una broma i no la vas entendre. D’entrada tu i jo hem deixat les bromes no te’n faré ni mitja més”. Jorge Juan ha respost, però: “Hom no sap si són bromes o ja no. Tots hem anat de festa. Et demano perdó per dir-te mentider, això sí”, una situació incòmoda que han deixat aquí.