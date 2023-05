Un robatori i un accident espatllen una gala tensa a ‘Masterchef’

Aquesta edició de Masterchef continua generant titulars escandalosos. Ara ha estat un robatori el que ha indignat els teleespectadors, que s’adonen que cada programa passa alguna cosa. La Claudia no ha estat molt ben rebuda pels seus companys, ja que la seva sinceritat no acaba d’agradar. Quina casualitat que algú ha decidit emprenyar-la i la noia ha lamentat que ha desaparegut una pàgina del seu diari: “M’he trobat oberta la motxilla en la qual tinc guardat el meu diari, on em desfogo i poso les meves coses. M’he trobat una pàgina trencada“.

Els membres del jurat han intentat esbrinar qui li havia fet una cosa així, però ningú no ha donat la cara. Tots s’han enfadat molt en considerar que aquest es tracta d’un acte greu, però no han pogut acusar ningú perquè no hi havia proves. En comptes d’això, la Claudia ha decidit venjar-se i no ha dubtat a l’hora de castigar tots els seus companys. En ser escollida com la millor de la prova d’exteriors, ha pogut decidir que alguns tinguessin 10 minuts menys per a la preparació del menjar durant la prova d’eliminació.

L’expulsat d’aquesta setmana ha estat Fray Marcos, per això, el cura d’aquesta edició. No ha preparat un plat gaire bo i ha volgut excusar-se: “No estic en un bon moment personal i l’ambient que hi ha a casa no ajuda”. No ha donat més detalls, així que quedarà l’anècdota.

Claudia pateix un robatori a Masterchef | TVE

Luca pateix un accident a Masterchef i ha d’intervenir l’equip mèdic

Luca, per la seva part, ha hagut de ser atès pels metges després de patir una caiguda durant la prova. El tiktoker, un dels concursants més criticats d’aquesta edició, ha embogit i ha començat a cridar de dolor d’una manera molt exagerada. De sobte, queia a terra i es feia mal en una de les cames.

Luca se ha caído y se ha hecho daño en las cocinas de #MasterChef



Ràpidament han entrat els metges i li han recomanat que anés a l’hospital per veure si s’havia fet alguna cosa greu, però ell no ha volgut. Això sí, ha demanat que li injectessin “moltes coses” contra el dolor i ha arribat a preguntar si li haurien d’amputar el peu.