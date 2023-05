Un robo y un accidente estropean una gala tensa en ‘Masterchef’

Esta edición de Masterchef continúa generando titulares escandalosos. Ahora ha sido un robo lo que ha indignado los telespectadores, que se dan cuenta de que cada programa pasa algo. Claudia no ha sido muy bien recibida por sus compañeros, puesto que su sinceridad no acaba de gustar. Qué casualidad que alguien ha decidido incordiarla y la chica ha lamentado que ha desaparecido una página de su diario: «Me he encontrado abierta la mochila en la que tengo guardado mi diario, donde me desahogo y pongo mis cosas. Me he encontrado una página rota«.

Los miembros del jurado han intentado averiguar quién le había hecho una cosa así, pero nadie ha dado la cara. Todos se han enfadado mucho al considerar que este se trata de un acto grave, pero no han podido acusar a nadie porque no había pruebas. En vez de esto, Claudia ha decidido vengarse y no ha dudado a la hora de castigar todos sus compañeros. Al ser escogida como la mejor de la prueba de exteriores, ha podido decidir que algunos tuvieran 10 minutos menos para la preparación de la comida durante la prueba de eliminación.

El expulsado de esta semana ha sido Fray Marcos, por eso, el cura de esta edición. No ha preparado un plato muy bueno y ha querido excusarse: «No estoy en un buen momento personal y el ambiente que hay en casa no ayuda». No ha dado más detalles, así que quedará la anécdota.

Luca, por su parte, ha tenido que ser atendido por los médicos después de sufrir una caída durante la prueba. El tiktoker , uno de los concursantes más criticados de esta edición, ha enloquecido y ha empezado a gritar de dolor de una manera muy exagerada. De repente, caía al suelo y se hacía daño en una de las piernas.

Luca se ha caído y se ha hecho daño en las cocinas de #MasterChef



Rápidamente han entrado los médicos y le han recomendado que fuera al hospital para ver si se había hecho algo grave, pero él no ha querido. Eso sí, ha pedido que le inyectaran «muchas cosas» contra el dolor y ha llegado a preguntar si le tendrían que amputar el pie.