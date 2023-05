Càstig i enfrontament ferotge a ‘Masterchef’: “Per mi no existeixes”

Masterchef ha viscut un programa intens i amb molt mal rotllo entre els concursants. Comencen els primers enfrontaments, en aquesta ocasió amb una gran discussió entre la Merce i el Luca. La concursant ha arribat a etzibar que, per ella, el noi “no existeix“: “Els gots s’omplen i he arribat al límit”. Tot venia després d’una broma sobre el pebre que va fer el tiktoker, un comentari que ell creu que no era tan greu: “Jo estic molt tranquil i si no li va agradar, doncs no ho entenc perquè era un moment en què estàvem rient-nos tots i tinc 18 anys. Crec que és normal que aquestes ximpleries ens facin gràcia”.

La noia, però, va continuar enfadada: “No soc una persona que acostumi a tenir problemes amb ningú. Arriba un moment en el qual l’educació i el respecte és el primer i és això el que a mi m’han ensenyat des de sempre. Aquí això brilla molt per la seva absència”. A partir d’aquí, la cosa va empitjorar encara més: “Jo, si no entén la meva personalitat i la meva manera de parlar, doncs no tinc res a dir. Si no suportes la meva presència, doncs el problema el tens tu i no jo. Gaudeix del teu concurs i de la teva felicitat, ja està”.

“Ha dit que no existeixo per a ella, doncs per a mi ella tampoc perquè no em suma i tampoc em resta. És neutre i passo”, ha afegit el jove.

Merce, molt enfadada amb Luca | TVE

Toñi Moreno i Ofelia, les visites sorpresa de Masterchef

En aquest programa, els concursants han tingut la visita de Toñi Moreno i Ofelia, l’exconcursant de la novena edició. La gallega té un caràcter molt fort i, com era d’esperar, ha tingut problemes amb l’Eneko. A ell li tocava tenir-la d’ajudant, però en la preparació dels seus plats han acabat enfrontant-se: “No escolta, fa el que vol”, lamentava ella.

I el noi, que és qui realment es jugava la permanència en el programa, ha lamentat haver-la tingut al seu costat: “És que aquest és el meu plat! És una noia molt intensa i vol manar, doncs espero que es calmi. Dius que he destrossat la costella? Com? Has destrossat tu el p… plat“.

Per una altra banda, aquest dilluns hem pogut sentir els membres del jurat esbroncar tots els concursants per la brutícia que han acumulat a la cuina. Els participants d’aquesta edició no es caracteritzen per la seva bona higiene, precisament, el que ha fet que fossin castigats: “Abans de començar el tast no podem deixar passar el desordre i la fatal brutícia que ha regnat en aquesta cuina. Quin caos i quina deixadesa. Quina poca neteja, quin espectacle terrible. Esperem que no torni a repetir-se. Per sensibilitzar-vos amb la gent que neteja els plats, m’agradaria que netegéssiu amb aquestes persones perquè el que es troben a la cuina superi el punt ètic. Tots els 15 ajudareu la Puri i la Carmen. A netejar!”.