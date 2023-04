La llista completa de famosos que competiran a ‘Masterchef Celebrity 8’

Masterchef Celebrity 8 acaba d’anunciar els noms dels futurs concursants. Sembla que les gravacions començaran d’aquí a poques setmanes i que podrien emetre-la després de l’estiu, un no parar d’edicions d’un programa culinari que no cansa els teleespectadors. És cert que els programes que estan emetent actualment estan rebent crítiques, però això no impedeix que facin bona audiència i que els més fidels continuïn enganxats a què passa en els fogons. Quins personatges coneguts han fitxat per sumar-se a aquesta aventura? TVE ha publicat la llista completa i hi ha moltes sorpreses, ja que ens trobem amb noms molt i molt potents.

La gran bomba d’aquest càsting és Jesulín de Ubrique, el torero i ex de Belén Esteban. Sempre que s’ha parlat d’ell a televisió ha estat sobre la seva vida sentimental, la que deixarà aparcada en una experiència en la qual haurà de demostrar si té qualitats a la cuina. No és el primer reality en el qual participa, però sí que sorprendrà veure’l en aquesta tessitura. Aquí coincidirà amb una actriu que va estar casada amb el seu germà Cayetano, Blanca Romero. A ella la vam conèixer, principalment, pel paper que interpretava a Física o química, però també ha participat en moltes pel·lícules i va arribar a estar nominada al Premi Goya.

En aquest Masterchef hi haurà una presència forta de personatges del món del cor, el que demostra el fitxatge de Genoveva Casanova. L’empresària va acaparar moltes portades com a dona de Cayetano Martínez de Irujo, una fama que va aprofitar per provar sort en un altre concurs televisiu com Mask Singer. I d’ella, a un altre perfil similar com és el d’Álvaro Muñoz Escassi. El genet sempre ha estat vinculat a la premsa rosa i ha participat en molts programes. Simpàtic i atractiu, ara haurà de posar-se el davantal i demostrar com se li dona cuinar.

Aquests són els famosos que participaran a Masterchef | TVE

Toñi Moreno i Tania Llasera, les presentadores més famosos del càsting de Masterchef

Pel que fa a personatges televisius com a tal, els dos grans noms d’aquesta edició són la Toñi Moreno i la Tania Llasera. Les dues són presentadores de televisió, sense pèls a la llengua i amb una bona legió de fans. I, al seu costat, una altra que s’està obrint pas en aquest tipus de programa: Palito Dominguín, exconcursant de Supervivientes que es queda amb el lloc de la seva mare a Masterchef, el de Lucía Dominguín Bosé.

Toñi Moreno s’estrena a Masterchef | TVE

Tania Llasera participarà a Masterchef | Europa Press

I no ens allunyem gaire del món del cor, ja que en aquesta edició comptaran amb dues persones famoses per haver estat parella de certs personatges. Un exemple és Sandra Gago, model i famosa pel matrimoni amb Feliciano López. I, un altre d’aquest estil, és Daniel Illescas, influencer i exparella de Laura Matamoros.

Eduardo Casanova, el mític Fidel a Aída, també hi participarà. Aquest és el primer cop que s’uneix a un programa d’aquestes característiques, però fa pinta que serà un dels preferits. Un altre actor que podrem veure darrere dels fogons és Jorge Sanz, guanyador d’un Goya que repeteix experiència en un concurs després del seu pas per El Desafío.

Eduardo Casanova participarà en Masterchef | TVE

Jorge Sanz se suma a l’aventura del programa culinari | Europa Press

TVE també ha incorporat al càsting dos actors més, la protagonista de Café con aroma de café Laura Londroño i un participant de milers de sèries d’Antena 3 com és Miguel Diosdado. Finament, tanquen aquesta llista els germans César i Jorge Cadaval, els humoristes més coneguts com Los Morancos.