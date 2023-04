Acusacions de ‘tongo’ a ‘Masterchef’: “Inadmissible, quin fàstic”

Aquesta edició de Masterchef està rebent una crítica rere una altra i això no deu agradar gens als directius de TVE. De la polèmica per la intoxicació massiva a acusacions de falta d’higiene i, ara, comentaris negatius per un presumpte tongo. Molts creuen que hi ha un tracte de favor escandalós cap al Luca, el tiktoker que més està fent parlar últimament.

En el programa d’aquest dilluns, el concursant va preparar unes patates braves i un puré amb molta mala pinta i a Twitter li van dir de tot, fins al punt d’acusar-lo d’haver presentat un plat “que semblava un vòmit“. La sorpresa va arribar en la valoració dels membres del jurat, que no van escandalitzar-se. Li van dir que la salsa de les patates no picava i que el puré tenia un gust insípid… dues crítiques massa suaus pel que havia fet. El pitjor de tot va ser que el noi no es va prendre bé aquests comentaris i va deixar clar que s’havia enfadat.

Això ja va indignar als teleespectadors, però encara haurien de veure una altra escena controvertida protagonitzada pel jove. Una mica més endavant, el programa va demanar als nominats que preparessin una tarta Alaska, un tipus de pastís de gelat amb merengue. Havien d’agafar un gelat i col·locar-lo a l’abatedor de temperatura, moment en el qual es podia veure perfectament com el noi ho feia tres vegades… quan no podia tenir tants ingredients. Com era d’esperar, la Marta va denunciar que algú li havia pres una de les elaboracions que havia deixat al congelador.

Tracte de favor a Luca? | TVE

Era evident que el Luca havia robat a la seva companya i, per això, tots els altres concursants el van assenyalar directament: “Tenia 100% localitzats els meus gelats. Si ell és un xoriço, no és culpa meva”. Ell va negar haver-ho fet i els jutges, sorprenentment, van passar per l’alt l’incident. El noi s’havia saltat les normes i, en principi, es mereixia una sanció que no va rebre. No agrada que li permetin fer coses com aquestes, ja que l’audiència està segura que no ho haurien permès a un altre. El tracte de favor cap a ell cada vegada és més clar i això l’acabarà perjudicant.

Els teleespectadors, indignats amb l’actitud dels jutges

Twitter s’ha omplert de crítiques cap al concursant, al qui acusen directament d’haver robat el gelat de la companya: “El robatori no ha estat involuntari, tothom recorda si ha guardat dos gelats i n’ha tret tres. Quin fàstic que el programa ho permeti. Quin tongazo“, “Pocs concursants recordo que m’hagin caigut tan malament com Luca”, “Això del Luca és inadmissible en un programa de cuina i entreteniment”, “A veure si es disculpa” i “Quan el fan fora?”.

@MasterChef_es el

Robo de Luca NO ha sido involuntario. Todo el mundo se acuerda si mete dos y saca tres. Que asco que el programa lo permita. Menudo tongazo de programa! — Linda pepa (@lalindapepa) April 17, 2023

Pocos concursantes recuerdo que me hayan caído tan mal como Luca #MasterChef — Malva🌙 (@__Malva__) April 17, 2023

Totalmente de acuerdo!Espectáculo lo tenemos en el @masterchef celebrity ,nos reímos y lo pasamos bien pero aquí…todos son dramas!Y lo de Luca es inadmisible en un programa de cocina y entretenimiento!🤷‍♀️#Masterchef11 — Emmita (@EmmaCucart) April 18, 2023

Lo peor del robo. Que sin saber ellos querían fue, Marta acusa a Francesc. Con todos los videos que ahí por aquí donde se ve claramente que Luca mete dos helados. A ver si se disculpa! #masterchef — La Reina Cotilla (@La_Reina_co) April 18, 2023

Tremendo. Cuando echan A Luca?

Quién robo el helado? — Felicia Yesari (@feliciany) April 18, 2023