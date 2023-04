Acusaciones de ‘tongo’ en ‘Masterchef’: «Inadmisible, qué asco»

Esta edición de Masterchef está recibiendo una crítica detrás otra y esto no debe de gustar nada a los directivos de TVE. De la polémica por la intoxicación masiva a acusaciones de falta de higiene y, ahora, comentarios negativos por un presunto tongo. Muchos creen que hay un trato de favor escandaloso hacia Luca, el tiktoker que más está dando que hablar últimamente.

En el programa de este lunes, el concursante preparó unas patatas bravas y un puré con muy mala pinta y en Twitter le dijeron de todo, hasta el punto de acusarlo de haber presentado un plato «que parecía un vómito«. La sorpresa llegó con la valoración de los miembros del jurado, que no se escandalizaron. Le dijeron que la salsa de las patatas no picaba y que el puré tenía un gusto insípido… dos críticas demasiadas suaves para lo que había hecho. Lo peor de todo fue que el chico no se tomó bien estos comentarios y dejó claro que se había enfadado.

Esto ya indignó a los telespectadores, pero todavía tendrían que ver otra escena controvertida protagonizada por el joven. Un poco más adelante, el programa pidió a los nominados que prepararan una tarta Alaska , un tipo de pastel de helado con merengue. Tenían que coger un helado y colocarlo en un electrodoméstico, momento en el que se podía ver perfectamente como el chico lo hacía tres veces… cuando no podía tener tantos ingredientes. Cómo era de esperar, Marta denunció que alguien le había quitado una de las elaboraciones que había dejado en el congelador.

¿Trato de favor a Luca? | TVE

Era evidente que Luca había robado a su compañera y, por eso, todos los otros concursantes le señalaron directamente: «Tenía 100% localizados mis helados. Si él es un chorizo, no es culpa mía». Él negó haberlo hecho y los jueces, sorprendentemente, pasaron por el alto el incidente. El chico se había saltado las normas y, en principio, se merecía una sanción que no recibió. No gusta que le permitan hacer cosas como estas, ya que la audiencia está segura que no se lo habrían permitido a otro. El trato de favor hacia él cada vez es más claro y esto le acabará perjudicando.

Los telespectadores, indignados con la actitud de los jueces

Twitter se ha llenado de críticas hacia el concursante, a quien acusan directamente de haber robado el helado de la compañera: «El robo no ha sido involuntario, todo el mundo recuerda si ha guardado dos helados y ha sacado tres. Qué asco que el programa lo permita. Qué tongazo «, «Pocos concursantes recuerdo que me hayan caído tan mal como Luca», «Esto de Luca es inadmisible en un programa de cocina y entretenimiento», «A ver si se disculpa» y «¿Cuándo lo echan?».

@MasterChef_es el

Robo de Luca NO ha sido involuntario. Todo el mundo se acuerda si mete dos y saca tres. Que asco que el programa lo permita. Menudo tongazo de programa! — Linda pepa (@lalindapepa) April 17, 2023

Pocos concursantes recuerdo que me hayan caído tan mal como Luca #MasterChef — Malva🌙 (@__Malva__) April 17, 2023

Totalmente de acuerdo!Espectáculo lo tenemos en el @masterchef celebrity ,nos reímos y lo pasamos bien pero aquí…todos son dramas!Y lo de Luca es inadmisible en un programa de cocina y entretenimiento!🤷‍♀️#Masterchef11 — Emmita (@EmmaCucart) April 18, 2023

Lo peor del robo. Que sin saber ellos querían fue, Marta acusa a Francesc. Con todos los videos que ahí por aquí donde se ve claramente que Luca mete dos helados. A ver si se disculpa! #masterchef — La Reina Cotilla (@La_Reina_co) April 18, 2023

Tremendo. Cuando echan A Luca?

Quién robo el helado? — Felicia Yesari (@feliciany) April 18, 2023