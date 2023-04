La lista completa de famosos que competirán en ‘Masterchef Celebrity 8’

Masterchef Celebrity 8 acaba de anunciar los nombres de los futuros concursantes. Parece que las grabaciones empezarán de aquí a pocas semanas y que podrían emitirla después del verano, uno no parar de ediciones de un programa culinario que no cansa a los telespectadores. Es cierto que los programas que están emitiendo actualmente están recibiendo críticas, pero esto no impide que hagan buena audiencia y que los más fieles continúen enganchados a que pasa en los fogones. ¿Qué personajes conocidos han fichado para sumarse a esta aventura? TVE ha publicado la lista completa y hay muchas sorpresas, ya que nos encontramos con nombres muy y muy potentes.

La gran bomba de este casting es Jesulín de Ubrique, el torero y ex de Belén Esteban. Siempre que se ha hablado de él en televisión ha estado sobre su vida sentimental, la que dejará aparcada en una experiencia en la que tendrá que demostrar si tiene cualidades en la cocina. No es el primer reality en el que participa, pero sí que sorprenderá verlo en esta tesitura. Aquí coincidirá con una actriz que estuvo casada con su hermano Cayetano, Blanca Romero. A ella la conocimos, principalmente, por el papel que interpretaba en Física o química , pero también ha participado en muchas películas y llegó a estar nominada al Premio Goya.

En este Masterchef habrá una presencia fuerte de personajes del mundo del corazón, ñp que demuestra el fichaje de Genoveva Casanova. La empresaria acaparó muchas portadas como mujer de Cayetano Martínez de Irujo, una fama que aprovechó para probar suerte en otro concurso televisivo como Mask Singer . Y de ella, a otro perfil similar como es el de Álvaro Muñoz Escassi. El jinete siempre ha sido vinculado a la prensa rosa y ha participado en muchos programas. Simpático y atractivo, ahora tendrá que ponerse el delantal y demostrar como se le da cocinar.

Estos son los famosos que participarán en Masterchef | TVE

Toñi Moreno y Tania Llasera, las presentadoras más famosos del casting de Masterchef

En cuanto a personajes televisivos como tal, los dos grandes nombres de esta edición son Toñi Moreno y Tania Llasera. Las dos son presentadoras de televisión, sin pelos en la lengua y con una buena legión de fans. Y, a su lado, otra que se está abriendo en este tipo de programa: Palito Dominguín, exconcursante de Supervivientes que se queda con el lugar de su madre en Masterchef , el de Lucía Dominguín Bosé.

Tũy Moreno se estrena en Masterchef | TVE

Tania Llasera participará en Masterchef | Europa Press

Y no nos alejamos mucho del mundo del corazón, ya que en esta edición contarán con dos personas famosas por haber sido pareja de ciertos personajes. Un ejemplo es Sandra Gago, modelo y famosa por el matrimonio con Feliciano López. Y, otro de este estilo, es Daniel Illescas, influencer y expareja de Laura Matamoros.

Eduardo Casanova, el mítico Fidel en Aída , también participará. Esta es la primera vez que se une a un programa de estas características, pero hace pinta que será uno de los preferidos. Otro actor que podremos ver detrás de los fogones es a Jorge Sanz, ganador de un Goya que repite experiencia en un concurso después de su paso por El Desafío .

Eduardo Casanova participará en Masterchef | TVE

Jorge Sanz se suma a la aventura del programa culinario | Europa Press