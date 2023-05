Castigo y enfrentamiento feroz en ‘Masterchef’: «Para mí no existes»

Masterchef ha vivido un programa intenso y con muy mal rollo entre los concursantes. Empiezan los primeros enfrentamientos, en esta ocasión con una gran discusión entre Merce y Luca. La concursante ha llegado a espetar que, para ella, el chico «no existe«: «Los vasos se llenan y he llegado al límite». Todo venía después de una broma sobre la pimienta que hizo el tiktoker , un comentario que él cree que no era tan grave: «Yo estoy muy tranquilo y si no le gustó, pues no lo entiendo porque era un momento en el que estábamos riéndonos todos y tengo 18 años. Creo que es normal que estas tonterías nos hagan gracia».

La chica, sin embargo, continuó enfadada: «No soy una persona que acostumbre a tener problemas con nadie. Llega un momento en el que la educación y el respeto es lo primero y es esto lo que a mí me han enseñado desde siempre. Aquí esto brilla mucho por su ausencia». A partir de aquí, la cosa empeoró todavía más: «Yo, si no entiende mi personalidad y mi manera de hablar, pues no tengo nada a decir. Si no soportas mi presencia, pues el problema lo tienes tú y no yo. Disfruta de tu concurso y de tu felicidad, ya está».

«Ha dicho que no existo para ella, pues para mí ella tampoco porque no me suma y tampoco me resta. Es neutro y paso», ha añadido el joven.

Merce, muy enfadada con Luca | TVE

Toñi Moreno y Ofelia, las visitas sorpresa de Masterchef

En este programa, los concursantes han tenido la visita de Toñi Moreno y Ofelia, la exconcursante de la novena edición. La gallega tiene un carácter muy fuerte y, como era de esperar, ha tenido problemas con Eneko. A él le tocaba tenerla de ayudante, pero en la preparación de sus platos han acabado enfrentándose: «No escucha, hace lo que quiere», lamentaba ella.

Y el chico, que es quien realmente se jugaba la permanencia en el programa, ha lamentado haberla tenido a su lado: «¡Es que este es mi plato! Es una chica muy intensa y quiere mandar, pues espero que se calme. ¿Dices que he destrozado la costilla? ¿Cómo? Has destrozado tú el p… plato«.

Por otra banda, este lunes hemos podido oír a los miembros del jurado abuchear todos los concursantes por la suciedad que han acumulado en la cocina. Los participantes de esta edición no se caracterizan por su buena higiene, precisamente, lo que ha hecho que fueran castigados: «Antes de empezar la cata no podemos dejar pasar el desorden y la fatal suciedad que ha reinado en esta cocina. Qué caos y qué dejadez. Qué poca limpieza, qué espectáculo terrible. Esperamos que no vuelva a repetirse. Para sensibilizaros con la gente que limpia los platos, me gustaría que limpiarais con estas personas porque el que se encuentran a la cocina supere el punto ético. Todos los 15 ayudaréis a Puri y Carmen. ¡A limpiar!».