Així ha estat la gran final de ‘Masterchef’: guanyador, esbroncada i plors

Eneko ha estat seleccionat com el guanyador d’aquesta edició de Masterchef. En un dels duels finals més igualats que es recorden, el jurat finalment s’ha decantat per ell encara que l’Álex tenia molts números d’acabar enduent-se el premi. La final ha estat molt intensa i emotiva, amb tots els concursants aplaudint-se entre ells i demostrant que hi ha hagut bon rotllo fins a l’últim moment. Com era d’esperar, però, també hi ha hagut un parell de moments tensos en què dos concursants han perdut els papers i s’han enfrontat a Samantha Vallejo-Nágera, Pepe Rodríguez i Jordi Cruz.

Abans, però, del duel final podem destacar que l’Eneko ha volgut homenatjar la seva família i ha preparat un menú deliciós inspirat en el primer viatge a Tailàndia que va fer amb la seva dona. Plats arriscats i unes elaboracions excel·lents que han deixat el jurat sense paraules: “Has fet unes postres amb textures molt interessants. Modern, equilibrat i que combina bé els ingredients. Excel·lent i ben treballat”, han dit al guanyador. El de Saragossa –i actual veí de Terrassa-, que inicialment volia dedicar-se al món del futbol, ha reflectit tot el que ha après al llarg d’aquesta experiència i ha acabat imposant-se al seu rival.

El jurat de Masterchef esbronca en Lluís per una “falta de respecte”

Pel que fa a la resta de final, cal destacar l’esbroncada que s’ha endut el Lluís per la seva actitud durant una de les proves. Els concursants finalistes havien de seguir les indicacions del xef convidat, Toño Pérez, per tal de replicar un dels seus plats. L’Eneko ha estat el millor amb diferència, mentre que el Lluís ha començat a pelar les verdures abans que ho fes l’expert: “Quina manera de córrer tan absurda”, ha etzibat el Jordi Cruz en veure-ho.

Posteriorment, han criticat que no hagués seguit les indicacions del xef com havia de fer: “En quin moment has decidit avançar-te? Quan el cuiner estableix una recepta no ho fa pel seu ego, ho fa perquè totes les persones que dinen en el seu restaurant acabin menjant el mateix. Els cuiners han de respectar la recepta i és una falta de respecte cap a un xef de tres estrelles Michelin intentar avançar-te”, li ha dit Cruz.

El noi no entenia aquesta crítica i s’ha intentat justificar: “No em sembla just i no era el dia per punxar-me ni deixar-me de prepotent. He abaixat el cap quan ho he hagut de fer. En tot moment tenia al cap que si podia anar més ràpidament no deixaré temps mort”.

Lluís rep l’esbroncada dels jutges de Masterchef | TVE

La Pilu es mostra totalment superada en la prova d’exteriors

Qui pitjor ho ha passat en aquesta gran final ha estat la Pilu, per això. Ha partit amb més temps que els seus companys, però de res no ha servit aquest avantatge perquè s’ha posat molt nerviosa i no s’ha sabut ajustar al temps del qual disposava. Què li ha passat? Que s’ha equivocat i ha triturat la tàpera sencera, sense eliminar una part que li ha acabat amargant tota la barreja: “Ara no em dona temps a repetir-ho”, deia totalment fora de si i molt atabalada.

Jordi Cruz ha reconegut que la seva elaboració no estava bona i ella s’ha posat a plorar. El xef, en veure-la així, li ha demanat que es tranquil·litzés sense gaire èxit: “Estic tranquil·la, Jordi! M’he desbordat molt i ara tot s’ha anat a la merda”, deia sense poder evitar les llàgrimes.

La Pilu plora en la prova més dura | TVE

El xef català l’ha esbroncat: “El teu secret era la bona actitud i fortalesa, precisament el que no estàs aplicant ara. Vols deixar de repetir-te això i centrar-te en cuinar?”, li ha etzibat per intentar que canviés el xip. Una concursant que no ha aconseguit arribar al duel final amb què ha acabat una de les edicions més dures del programa de TVE.