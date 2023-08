Jordi Cruz se sincera sobre la cara “més fotuda” de la paternitat

Jordi Cruz i Rebecca Lima han estat pares del seu primer fill, el petit Noah. El xef i membre del jurat de Masterchef ha estat l’encarregat d’anunciar el naixement i d’explicar que tot ha anat bé en un post molt tendre en què se’l veia molt emocionat: “Estic una mica cansat, però tremendament feliç. Us ho volia explicar fa quatre dies, però no podia perquè em queia la bava. És guapíssim, boníssim i ha sortit tot a la mare. Tres quilos i mig d’amor que ens ha portat i 50 centímetres de felicitat absoluta que l’acompanyen”.

Una setmana després de l’arribada del nen, Jordi Cruz ha tornat a la feina i ha publicat un parell de vídeos de receptes en el seu perfil d’Instagram. En una d’elles, ha aprofitat per sincerar-se sobre aquesta nova faceta de pare. Com està vivint els primers dies de la seva paternitat? “Dormo poc. Mai no he sortit molt de festa i no ho faré ara. Us diré una cosa sobre la paternitat, que la paternitat és fotudament preciosa i la maternitat… És increïble i preciós, tot maco. Ara bé, també hi ha la part més fotuda“.

Sobre aquesta cara no tan maca, ha deixat anar unes quantes confessions: “El primer dia el meu bebè és perfecte i no plora, era boníssim. Ara bé, espera’t al segon o tercer dia i no vegis com plora. Nits sense dormir, moments en els quals no saps què fer… La paternitat és increïble i molt maca, però no és un camí de roses. S’aprenen un munt de coses i jo, que m’encanta aprendre, m’ho estic passant fenomenal. Ho estic passant igual de malament que de bé, però una mica més bé. Aquesta és una cosa que has de fer a la vida perquè és una meravella”.

Rebecca Lima, influencer de maternitat

Rebecca Lima, l’arquitecta brasilera amb qui surt el cuiner català, ha compartit l’evolució del seu embaràs al llarg d’aquests nous mesos. Ho ha fet en el seu perfil d’Instagram, el que ha aprofitat d’aparador per publicar vídeos de les compres típiques d’objectes per al bebè i de les reunions amb la decoradora que van contractar per dissenyar la seva habitació.

Jordi Cruz i Rebecca han estat pares del seu primer fill | Europa Press

També ha anat ensenyant vídeos de les ecografies, imatges de la panxeta… Tot un seguit de vídeos que l’han apropat als seus seguidors i seguidores, que han aplaudit molt aquesta transparència. Una parella consolidada que ara ha començat una nova vida com a pares d’una criatura que ha canviat la seva rutina radicalment.