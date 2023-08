Elena y Cristina de Borbón, «distanciadas» por culpa de sus hijas

Cristina y Elena de Borbón siempre han presumido de tener una buenísima relación. Las hijas de Juan Carlos y Sofía de Grecia han hecho piña en los peores momentos y han formado un equipo aparentemente indestructible. Su hermano Felipe VI no ha sido muy amable con ellas y las ha alejado todo lo que ha podido para evitar que los escándalos que protagonizaban acabaran perjudicándolo a él. Ahora parece que esta buena sintonía entre ellas podría haberse evaporado, unos problemas que tendrían a sus hijas como culpables.

Irene Urdangarin y Victoria Federica Marichalar han aparecido en la prensa rosa muchas veces últimamente y esto no gusta a ninguna de sus madres. Históricamente, las chicas habían sido las nietas de los eméritos más discretas, pero este hermetismo ha quedado atrás. Sobre todo, porque Victoria Federica ha iniciado una faceta de influencer que podría estar tentando a su prima. Ahora que está a punto de iniciar sus estudios de Dirección Hotelera en Suiza, Irene se estaría planteando empezar a tener una vida más pública y Cristina no se lo quiere permitir. El ex de Iñaki Urdangarin tendría claro que esta idea se lo ha metido en la cabeza Victoria Federica y es por eso que se habría enfrentado a Elena.

Desde Informalia sueltan una información bomba: «A Cristina no le gustaría demasiado este acercamiento de Irene a su prima Victoria Federica. Su vida, muy alejada de los estudios, no sería lo que Cristina estaría buscando para acompañar a su hija en una edad tan complicada y con tantos cambios».

Los problemas habrían empezado durante el viaje de Irene y Victoria Federica este verano, cuando se les habría visto cenando a varios restaurantes o de concierto. Esta situación habría hecho que las hijas de Juan Carlos y Sofía estuvieran «más distanciadas«, según informan fuentes próximas. Otras amistades de las infantas españolas niegan taxativamente que se hayan enfadado por culpa de las hijas: «La relación entre las hermanas de Felipe VI está intacta. El nexo fraternal entre ellas es indestructible«, dicen a Vanitatis .

Este no es la primera vez que se habla del modus de vida de Victoria Federica. Ya hace tiempo que se llama que a Felipe VI y al resto de su familia no les gusta que tenga tanta presencia a la prensa y, todavía menos, que esté publicando tantas fotografías y detalles de su vida a través de su perfil de Instagram. Y es que, a través de este escaparate, los fans pueden saber a qué fiestas acude y qué regalos le hacen las marcas de ropa con quienes colabora.

Victoria Federica Marichalar abandonó los estudios para poder centrarse en esta vida en línea , la que también le genera muchos beneficios porque recibe dinero de marcas que la contratan como imagen. Esta es una nueva manera de hacer publicidad, sí, pero a la familia no les gustaría que solo se dedicara a esto.

Su prima Irene Urdangarin se ha matriculado en una de las mejores universidades de toda Suiza, lo que demuestra que no quiere seguir exactamente su camino. Ahora bien, los daría miedo que la chica se dejara cautivar por el estilo de vida más relajado de su prima y acabara abandonando esta carrera universitaria.