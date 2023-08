Elena y Cristina se han negado a reencontrarse con la familia y se sabe por qué

Cristina y Elena de Borbón han declinado la invitación de su madre y, finalmente, no han acudido en Mallorca. La idea era celebrar un gran reencuentro familiar, pero ninguna de las partes implicadas tenía ganas de hacer el papelón y habrían puesto mil excusas para evitarlo. El deseo de Sofía de Grecia no se ha cumplido y ahora se sabe por qué, gracias a la filtración que ha hecho una fuente próxima a las hermanas de Felipe VI.

Monarquía Confidencial asegura que el motivo detrás de esta ausencia es, simplemente, el orgullo. No querían quedar en evidencia y tener que hacer la pelota a su hermano, así que habrían optado por quedarse sin vacaciones en la playa. Mientras Cristina se ha refugiado en Grecia con sus primos, Elena se ha ido con las amigas a Santander.

«Elena y Cristina no han ido a Mallorca este verano por orgullo», dicen. Consideran que ir cuando marche su hermano sería acatar unas condiciones de no coincidir a las que «no están dispuestas». La hermana mayor habría sido «muy drástica» y habría dejado claro que si el hermano no las quería allí cuando estaba él, pues que ellas tampoco irían cuando él se fuera.

Felipe de Borbón habría dejado claro que le incomodaba que saliera en la prensa una fotografía de sus hijas con Froilán y Victoria Federica, ambos protagonistas de titulares escandalosos de vez en cuando. La foto familiar no se ha producido y esto, dicen, es «una victoria» para el actual monarca.

Felipe de Borbón no quería coincidir con las hermanas en Mallorca | Europa Press

Felipe, acompañado de su madre todos estos días de vacaciones en Mallorca

Con quien sí que se ha visto a Felipe y Letizia ha sido con Sofía de Grecia. Han paseado por Mallorca, han ido a cenar todos juntos y, sorprendentemente, también han acudido en el cine con ella para ver Barbie . Esta escapada ha sorprendido muchísimo, así como que Leonor apareciera vestida de rosa (como la gran mayoría de fans de la película) y con las uñas pintadas cuando nunca se le había visto con la manicura hecha.

La família real va al cine a ver Barbie | Europa Press

Una familia que intenta hacer ver que es medianamente normal, pero que no puede evitar disimular que tienen problemas -y muy graves- entre ellos.