Pablo Motos, molt criticat per un convidat a ‘El Hormiguero’: “Ganivets”

Pablo Motos ha rebut una bona reprimenda d’un streamer a qui va convidar a El Hormiguero fa un parell d’anys. David Cánovas, més conegut com TheGrefg, ha carregat contra ell en la reflexió/crítica que ha fet sobre la seva visita al programa d’Antena 3. Ha deixat més que clar que no li va agradar gens l’actitud el presentador, qui no l’hauria tractat bé en aquella entrevista.

Ens hem de situar en el febrer del 2021, una època en què alguns youtubers espanyols van optar per fixar la seva residència a Andorra. Entre ells, estava TheGrefg i Pablo Motos ho hauria aprofitat per preguntar-li molt sobre el tema i per acusar-lo, obertament, de canviar de residència fiscal per pagar menys impostos.

TheGrefg ha parlat malament de Pablo Motos | Antena 3

N’ha parlat en un vídeo amb Jordi Wild, un youtuber que assegura que l’entén: “Vas anar al programa de Pablo Motos en el moment en què Andorra era trending topic cada dia. I el problema era que anaves allà com un mico de fira perquè la gent gran no sabia qui eres, només ens veien com els nens rics que anaven a El Hormiguero a parlar de no parlar impostos”.

El youtuber TheGrefg carrega contra Pablo Motos per la seva actitud a El Hormiguero

TheGrefg lamenta haver estat molt incòmode a Antena 3: “Quan era petit veia moltes vegades El Hormiguero i, per això, em feia il·lusió anar-ho. Tenir-me a mi com a convidat era tenir un youtuber d’Andorra i em van fer una entrevista bastant oberta, encara que Pablo Motos estava ansiós per preguntar-se sobre el tema. Jo ho vaig veure com una oportunitat d’anar a donar visibilitat que pots viure a Andorra i no ser un assassí. En aquell moment la cosa era tan tèrbola que tot el que veies eren crítiques cap a tu. Aquella era una oportunitat per poder explicar les coses i crec que vaig donar un dels millors discursos que he donat mai en públic. La majoria de comentaris que vaig rebre van ser de sorpresa, ja que em reconeixien que havia donat una visió que els mitjans de comunicació no donaven”, ha explicat.

El noi sabia que Pablo Motos li preguntaria al respecte i va preparar-se a consciència la resposta. Quin va ser el problema? Que el presentador hauria insistit molt que volia més i més informació al respecte: “Ell seguia i seguia parlant sobre això… Encara sort que jo duia el tema preparat i no vaig tenir cap problema. Això sí, quan ho vaig veure des de fora vaig adonar-me que havia anat a una matança. Estava assegut mentre em llançaven ganivets“.

TheGrefg no ho va passar bé a El Hormiguero | Antena 3

El youtuber assegura que l’actitud crítica de Pablo Motos va enfadar-lo tant que mai més ha acceptat una altra proposta seva: “M’han convidat més vegades, però no hi he anat. No és que li tingui ràbia, ja que em van tractar bé fora de l’entrevista. Això sí, no tinc intenció de tornar-hi de moment”.