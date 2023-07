Pablo Motos, muy criticado por un invitado en ‘El Hormiguero’: «Cuchillos»

Pablo Motos ha recibido una buena reprimenda de un streamer a quién invitó a El Hormiguero hace un par de años. David Cánovas, más conocido como TheGrefg, ha cargado contra él en la reflexión/crítica que ha hecho sobre su visita en el programa de Antena 3. Ha dejado más que claro que no le gustó nada la actitud el presentador, quien no lo habría tratado bien en aquella entrevista.

Nos tenemos que situar en febrero del 2021, una época en la que algunos youtubers españoles optaron para fijar su residencia en Andorra. Entre ellos, estaba TheGrefg y Pablo Motos lo habría aprovechado para preguntarle mucho sobre el tema y para acusarlo, abiertamente, de cambiar de residencia fiscal para pagar menos impuestos.

TheGrefg ha hablado mal de Pablo Motos | Antena 3

Ha hablado de ello en un video con Jordi Wild, un youtuber que asegura que lo entiende: «Fuiste al programa de Pablo Motos en el momento en que Andorra era trending topic cada día. Y el problema era que ibas allí como un mono de feria porque la gente mayor no sabía quién eras, solo nos veían como los niños ricos que iban a El Hormiguero a hablar de no hablar impuestos».

El youtuber TheGrefg carga contra Pablo Motos por su actitud en El Hormiguero

TheGrefg lamenta haber estado muy incómodo en Antena 3: «Cuando era pequeño veía muchas veces El Hormiguero y, por eso, me hacía ilusión ir. Tenerme a mí como invitado era tener un youtuber de Andorra y me hicieron una entrevista bastante abierta, aunque Pablo Motos estaba ansioso para preguntarse sobre el tema. Yo lo vi como una oportunidad de ir a dar visibilidad que puedes vivir a Andorra y no ser un asesino. En aquel momento la cosa era tan turbia que todo lo que veías eran críticas hacia ti. Aquella era una oportunidad para poder explicar las cosas y creo que di uno de los mejores discursos que he dado nunca en público. La mayoría de comentarios que recibí fueron de sorpresa, ya que me reconocían que había dado una visión que los medios de comunicación no daban», ha explicado.

El chico sabía que Pablo Motos le preguntaría al respeto y se preparó concienzudamente la respuesta. ¿Cuál fue el problema? Que el presentador habría insistido mucho que quería más y más información al respeto: «Él seguía y seguía hablando sobre esto… Menos mal que yo llevaba el tema preparado y no tuve ningún problema. Eso sí, cuando lo vi desde fuera me di cuenta de que había ido a una matanza. Estaba sentado mientras me lanzaban cuchillos«.

TheGrefg no lo pasó bien en El Hormiguero | Antena 3