Melodie i Cristian formaven una de les parelles més explosives de la segona edició de La isla de las tentaciones. Des del principi es va fer evident que la seva història d’amor acabaria aviat, ja que els d’Elx van arribar amb unes quantes infidelitats en el seu passat. Efectivament, van dir-se de tot i van acabar protagonitzant una sonada ruptura després que ella comencés una aventura amb el Beltrán. Ara es parla d’ella per un motiu ben diferent, però, i és que ha preocupat els seus seguidors en anunciar que ha de ser operada d’urgència.

I què és el que ha passat a la influencer? Ella mateixa ha compartit un story en el seu perfil d’Instagram en el qual assegurava que ha patit un accident de trànsit greu. Anava en el cotxe quan, de sobte, vivia una col·lisió que li ha provocat la ruptura de diversos ossos del braç. Ràpidament, era traslladada a l’hospital, on continua ingressada perquè avui mateix serà operada.

“El primer de tot, dir que estic bé. He tingut aquesta tarda un accident de trànsit i m’he trencat el braç per diversos llocs. M’han d’operar d’urgència i no sé molt més ara… Desitgeu-me sort perquè estic una mica espantada“, deia en un principi. Unes hores després, tornava a aparèixer a les xarxes socials per compartir un missatge que ha revelat l’evolució del seu estat: “Hola a tots. Ja estic una mica millor… M’han dit que, per fi, demà m’operen a la tarda. Estic bastant nerviosa i espero que aquestes hores passin ràpidament”.

Melodie explica la seva evolució | Instagram

Serà aquesta tarda quan passi per quiròfan per intentar solucionar les ruptures d’os que ha patit. De moment no se sap l’abast de la fractura i quant de temps necessitarà per recuperar-se del tot, encara que aquest tipus de lesions acostumen a tenir recuperacions llargues d’uns quants mesos. La jove, de 28 anys, anirà compartint com es troba i els seguidors confien que escrigui per explicar si l’operació ha estat un èxit o no.

Qui és Melodie Peñalver?

Melodie Peñalver va fer-se famosa gràcies a La isla de las tentaciones, el reality de Telecinco presentat per Sandra Barneda. En el seu cas, es tractava d’una cambrera d’Elx i resident a Eivissa que va fer-se un nom a la seva localitat per haver traït el seu xicot. Quan va conèixer el Cristian, el seu company de concurs, ell era la parella de la seva millor amiga i ella també sortia amb un amic seu: “Som famosos per trair les nostres parelles”, deien en el vídeo de presentació. Havien estat nou anys junts, però Melodie va deixar-se captivar a dins de la casa per un dels seus temptadors i la relació amb Cristian va anar empitjorant i empitjorant.

De fet, les esbroncades que van protagonitzar van viralitzar-se en alguns moments del programa. Van trencar i ella va començar una relació amb Beltrán, el company d’edició amb qui havia flirtejat. La cosa no va durar gaire temps, per això, i va haver-hi un moment en què es parlava de reconciliació amb Cristian. Últimament, se l’ha relacionat amb un relacions públiques anomenat José Luis, això sí.

Melodie i Cristian van acabar trencant la relació | Telecinco

Melodie es dedica ara mateix a les xarxes socials. Convertida en influencer, ella és una de les concursants del programa que més seguidors ha aconseguit en els darrers anys. Ara tots ells estaran pendents de la seva evolució mèdica, la qual compartirà amb ells com més aviat millor com és habitual en aquests casos en què una famosa anuncia que ha hagut de ser ingressada.