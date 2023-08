Melodie y Cristian formaban una de las parejas más explosivas de la segunda edición de La isla de las tentaciones . Desde el principio se hizo evidente que su historia de amor acabaría pronto, puesto que los de Elche llegaron con unas cuantas infidelidades en su pasado. Efectivamente, se dijeron de todo y acabaron protagonizando una sonada ruptura después de que ella empezara una aventura con Beltrán. Ahora se habla de ella por un motivo muy diferente, sin embargo, y es que ha preocupado a sus seguidores al anunciar que tiene que ser operada de urgencia.

¿Y qué es lo que ha pasado a la influencer ? Ella misma ha compartido un story en su perfil de Instagram en el cual aseguraba que ha sufrido un accidente de tráfico grave. Iba en el coche cuando, de repente, vivía una colisión que le ha provocado la rotura de varios huesos del brazo. Rápidamente, era trasladada al hospital, donde continúa ingresada porque hoy mismo será operada.

«Antes que nada, decir que estoy bien. He tenido esta tarde un accidente de tráfico y me he roto el brazo por varios sitios. Me tienen que operar de urgencia y no sé mucho más ahora… Deseadme suerte porque estoy un poco asustada«, decía en un principio. Unas horas después, volvía a aparecer en las redes sociales para compartir un mensaje que ha revelado la evolución de su estado: «Hola a todos. Ya estoy algo mejor… Me han dicho que, por fin, mañana me operan por la tarde. Estoy bastante nerviosa y espero que estas horas pasen rápido».

Melodie explica su evolución | Instagram

Será esta tarde cuando pase por quirófano para intentar solucionar las roturas de hueso que ha sufrido. De momento no se sabe el alcance de la fractura y cuanto de tiempo necesitará para recuperarse del todo, aunque este tipo de lesiones acostumbran a tener recuperaciones largas de unos cuántos meses. La joven, de 28 años, irá compartiendo cómo se encuentra y los seguidores confían que escriba para explicar si la operación ha sido un éxito o no.

¿Quién es Melodie Peñalver?

Melodie Peñalver se hizo famosa gracias a La isla de las tentaciones , el reality de Telecinco presentado por Sandra Barneda. En su caso, se trataba de una camarera de Elche y residente en Ibiza que se hizo un nombre en su localidad por haber traicionado su novio. Cuando conoció a Cristian, su compañero de concurso, él era la pareja de su mejor amiga y ella también salía con un amigo suyo: «Somos famosos por traicionar nuestras parejas», decían en el video de presentación. Habían estado nueve años juntos, pero Melodie se dejó cautivar adentro de la casa por uno de sus tentadores y la relación con Cristian fue empeorando y empeorando.

De hecho, las discusiones que protagonizaron se viralizaron en algunos momentos del programa. Rompieron y ella empezó una relación con Beltrán, el compañero de edición con quien había flirteado. La cosa no duró mucho tiempo, por eso, y hubo un momento en que se hablaba de reconciliación con Cristian. Últimamente, se lo ha relacionado con un relaciones públicas denominado José Luis.

Melodie y Cristian acabaron rompiendo la relación | Telecinco