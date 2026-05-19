La sessió de la comissió d’investigació dels atemptats del 17 d’agost a Barcelona i Cambrils s’ha celebrat amb un compareixent molt esperat després de les traves que han arribat a posar per la seva convocatòria. Ha estat el responsable del Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI) a la demarcació de Girona abans i durant els atemptats. Finalment ha comparegut, amb la veu distorsionada i sense imatge. De fet, ha estat la mateixa presidenta del Congrés, Francina Armengol, la que va cridar a files el CNI per ser renuent amb la citació.
Segons ha explicat el tinent coronel de l’Exèrcit de l’Aire, delegat del CNI a les comarques gironines, ha insistit que la seva “unitat no va tenir cap mena de contacte amb l’imam Abdelbaky Es Satty”. De fet, no ha volgut ni confirmar ni desmentir si era militar o sobre la seva trajectòria perquè està protegit per la llei de secrets oficials. La seva intervenció s’ha limitat a tirar pilotes fora i desvincular-se de la investigació i el control de la cèl·lula jihadista de Ripoll protegint-se en l’emparament de la reserva de les seves activitats i el secret dels procediments de treball del CNI. Un detall que tot i ser delegat del CNI a Girona pronunciava Ripoll com a “Ripol”.
De tota manera, també ha afegit que el CNI treballava amb el principi de “compartimentació” i, per tant, ignorava si altres unitats dels serveis d’informació de l’Estat tenien contacte. Ara bé, també ha raonat que si algú hagués obtingut informació “rellevant” li haurien fet arribar. En aquest sentit, ha insistit en la relació “fluïda”entre els cossos i forces de seguretat de l’Estat, entre els que ha inclòs els Mossos, amb el CNI a l’hora de traspassar informació.
El paper de la “Central”
En aquest context, ha especificat que “quan ens van donar les identitats” dels implicats amb els atemptats, es va comunicar la “relació” amb l’imam amb el CNI als Mossos d’Esquadra. De fet, la informació els va arribar a través d’una trucada de la “Central”Així, ha remarcat que van ser la policia de la Generalitat qui va “liderar la investigació”. Una dada curiosa perquè cap dels atestats policials del sumari fa constar l’existència de la relació de l’imam amb el CNI.
En aquest sentit, ha remarcat que mai se’ls va traslladar un “risc o una amenaça” a la zona de Ripoll per part de la comunitat islàmica. A tot plegat, el delegat del CNI ha recordat el “context d’aquells moments perquè la pregunta no era si hi hauria un atemptats sinó quan, com i on”. “Hi havia molts objectius oberts”, ha subratllat.